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Galatasaray'dan Domenec Torrent'e görülmemiş sözleşme! 50 gün ve Fatih Terim detayı...

#Galatasaray#Domenec Torrent#Fatih Terim
Galatasaraydan Domenec Torrente görülmemiş sözleşme 50 gün ve Fatih Terim detayı...

Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine gelen ve yarım sezon için 1 milyon Euro'ya imza atan Domenec Torrent'in sözleşmesine lig ikinciliği, üçüncülüğü hatta dördüncülüğü için geçerli primler koyuldu.

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Domenec Torrent'in tam 50 gün önce Galatasaray'ın gündemine geldiği ortaya çıktı. 21 Kasım'da 2-1 kaybedilen Fenerbahçe derbisinde oyundan atılan Fatih Terim'in performansını sorgulamaya başlayan yönetim, B Planı olarak Torrent'i belirledi. İspanyol hocaya sezon sonu için 'hazır ol' mesajı gönderildi.

Ancak kötü sonuçlar devam edince bu operasyon ocak ayına çekildi ve Terim'le yollarını ayıran yönetim jet hızıyla Torrent'i getirdi. 59 yaşındaki çalıştırıcı, Florya'da oyunculara yaptığı konuşmada, "8 haftadır sizi takip ediyorum, maçlarınızı izliyorum" diyerek takıma hakim olduğunun mesajını verdi.

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Bu arada Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent'in maliyeti de netleşmeye başladı. Fatih Terim'in halefinin sözleşmesinin sarı-kırmızılıların tarihinde görülmemiş bonuslara sahip olduğu ortaya çıktı.

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SEZON SONUNA KADAR 1 MİLYON EURO

Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre; şampiyonluk iddiası kalmayan yönetim, yeni hocasını Avrupa hedefine motive etmeye çalıştı. İspanyol çalıştırıcı için sözleşmeye lig ikinciliği, üçüncülüğü hatta dördüncülüğü için geçerli başarı primleri koyuldu.

Torrent ve ekibinin sezon sonuna kadar 1 milyon Euro alacağı öğrenildi. Bu arada Fatih Terim'e sadece lig şampiyonluğu için 3 milyon TL prim ödenecekti.

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#Galatasaray#Domenec Torrent#Fatih Terim

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