Galatasaray'dan dikkat çeken seri!

Süper Lig’de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray 2025-26 sezonuna da müthiş bir giriş yaparken istatistikleri de domine etmeye devam ediyor.

Bu sezon Süper Lig’de çıktığı 3 karşılaşmayı da kazanan sarı kırmızılılar oynadığı son 14 resmi maçın tamamından galibiyet ile ayrıldı.

Galatasaray bu seride 41 kez ağları havalandırırken maç başına 2.9’luk gol ortalaması tuturdu.

Sarı-kırmızılılar aynı periyotta topu sadece 4 ez ağlarından çıkardı. Takımın maç başı gol yeme oranı da 0,29 oldu.

4000. GOLE 1 KALDI

Son 8 maçta kale gole kapanırken, Günay Güvenç de Süper Lig’de ilk 11’de başladığı ilk 6 karşılaşmada gol yemedi.

Galatasaray, ligde son 6 deplasmanda puan kaybı yaşamadı. Bu seride 18 gol atarken 1 gol yedi.

Okan Buruk, Süper Lig’de 3. kez 11+ maçlık galibiyet serisi yakalarken lig tarihinde bunu birden fazla kez başaran tek teknik adam oldu..

Kayseri'de ağları 4 kez sarsan Cimbom 1 kez daha sevinç yaşaması durumunda ligde 4000. gole ulaşacak.