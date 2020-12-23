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GeriFutbol Galatasaray'dan dikkat çeken paylaşım! 'Futbolda kapkara gece!'
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Futbol
Haber Giriş: 23.12.2020 - 22:29 | Son Güncelleme:

Galatasaray'dan dikkat çeken paylaşım! 'Futbolda kapkara gece!'

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Galatasaray'dan dikkat çeken paylaşım! 'Futbolda kapkara gece!'
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Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 4-1 mağlup ettiği maçın ardından Galatasaray'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Turuncu-lacivertli takımdan teknik direktör Okan Buruk ile 2 futbolcu kırmızı kartla oyundan atılırken, birçok hakem kararı da tartışmaya neden oldu.

Fenerbahçe'nin 4-1 kazandığı müsabaka sonrasında Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün Twitter ve Instagram hesaplarından siyah bir fon paylaşılırken, kalın harflerle "Futbolda kapkara gece!" ifadesi kullanıldı.

Galatasaraydan dikkat çeken paylaşım Futbolda kapkara gece

Galatasaraydan dikkat çeken paylaşım Futbolda kapkara gece

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