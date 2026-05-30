×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'dan dev transfer operasyonu! Hedef Barcelonalı yıldız

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Marcus Rashford#Transfer
Galatasaraydan dev transfer operasyonu Hedef Barcelonalı yıldız
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2026 08:51

Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyonluğa ulaşan ve serisini devam ettirmek isteyen Galatasaray gelecek sezonun kadro planlamalarına da erkenden başladı. Özellikle kanat bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, fırsat transferi için harekete geçti.

Haberin Devamı

Süper Lig'de üst üste 4. toplamda ise 26. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray gelecek sezonun transfer çalışmalarına erkenden başladı.

Gözden KaçmasınHakemlerin şampiyonu Yasin KolHakemlerin şampiyonu Yasin KolHaberi görüntüle

Özellikle kanat bölgesini güçlendirmek isteyen ve teknik direktör Okan Buruk'un verdiği liste doğrultusunda harekete geçen sarı-kırmızılılar, fırsat transferi için çalışmalara başladı.

MARCUS RASHFORD BOMBASI
Fanatik'in haberine göre transfer piyasasında oluşan fırsatları değerlendirmeye çalışan Galatasaray, sürpriz bir dünya yıldızını gündemine aldı: Marcus Rashford. Sezonu kiralık olarak Barcelona formasıyla geçiren İngiliz hücum oyuncusunun geleceği belirsizliğini koruyor.

Galatasaraydan dev transfer operasyonu Hedef Barcelonalı yıldız

Haberin Devamı

Katalan ekibinin, anlaşmadaki 30 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldığı öne sürülürken, Rashford’ın yeniden Manchester United’a dönmesi bekleniyor.

Bu gelişme Avrupa devlerini harekete geçirirken, Galatasaray Yönetimi’nin de şartları zorlamaya hazır olduğu konuşuluyor. SarıKırmızılılar’ın, Rashford transferi için ciddi bir bütçe ayırdığı ve İngiliz yıldızın durumunu yakından takip ettiği belirtiliyor.

Gözden KaçmasınAvrupanın en büyüğü belli oluyor: PSG-ArsenalAvrupa'nın en büyüğü belli oluyor: PSG-ArsenalHaberi görüntüle

ÖNCELİĞİ BARCELONA
Rashford’ın önceliğinin Barcelona’da kalmak olduğu iddia edilse de, İspanyol ekibinden henüz net bir adım gelmemesi transfer sürecini farklı bir noktaya taşıdı. Manchester United cephesi oyuncunun ayrılığına sıcak yaklaşırken, Galatasaray bu kararsızlık ortamını fırsata çevirmeyi hedefliyor.

Galatasaraydan dev transfer operasyonu Hedef Barcelonalı yıldız

TEMASLAR HIZLANDIRILACAK
Özellikle Şampiyonlar Ligi faktörü ve yıldız oyuncularla kurulan yeni proje, Galatasaray’ın elini güçlendiren unsurlar arasında gösteriliyor. Yönetimin önümüzdeki günlerde oyuncu tarafıyla teması hızlandırabileceği belirtiliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Marcus Rashford#Transfer

BAKMADAN GEÇME!