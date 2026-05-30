Galatasaray'dan dev transfer operasyonu! Hedef Barcelonalı yıldız

Süper Lig'de üst üste 4. toplamda ise 26. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray gelecek sezonun transfer çalışmalarına erkenden başladı.

Özellikle kanat bölgesini güçlendirmek isteyen ve teknik direktör Okan Buruk'un verdiği liste doğrultusunda harekete geçen sarı-kırmızılılar, fırsat transferi için çalışmalara başladı.

MARCUS RASHFORD BOMBASI

Fanatik'in haberine göre transfer piyasasında oluşan fırsatları değerlendirmeye çalışan Galatasaray, sürpriz bir dünya yıldızını gündemine aldı: Marcus Rashford. Sezonu kiralık olarak Barcelona formasıyla geçiren İngiliz hücum oyuncusunun geleceği belirsizliğini koruyor.

Katalan ekibinin, anlaşmadaki 30 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldığı öne sürülürken, Rashford’ın yeniden Manchester United’a dönmesi bekleniyor.

Bu gelişme Avrupa devlerini harekete geçirirken, Galatasaray Yönetimi’nin de şartları zorlamaya hazır olduğu konuşuluyor. SarıKırmızılılar’ın, Rashford transferi için ciddi bir bütçe ayırdığı ve İngiliz yıldızın durumunu yakından takip ettiği belirtiliyor.

ÖNCELİĞİ BARCELONA

Rashford’ın önceliğinin Barcelona’da kalmak olduğu iddia edilse de, İspanyol ekibinden henüz net bir adım gelmemesi transfer sürecini farklı bir noktaya taşıdı. Manchester United cephesi oyuncunun ayrılığına sıcak yaklaşırken, Galatasaray bu kararsızlık ortamını fırsata çevirmeyi hedefliyor.

TEMASLAR HIZLANDIRILACAK

Özellikle Şampiyonlar Ligi faktörü ve yıldız oyuncularla kurulan yeni proje, Galatasaray’ın elini güçlendiren unsurlar arasında gösteriliyor. Yönetimin önümüzdeki günlerde oyuncu tarafıyla teması hızlandırabileceği belirtiliyor.