Galatasaray'dan dev operasyon! Ayrılacak yıldızlar belli oldu

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Üst üste üçüncü şampiyonluğuna koşan Galatasaray’da yöneticileri zorlu bir süreç bekliyor.

Şampiyonlar Ligi ayarında kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar eldeki bazı oyuncularla da yollarını ayırmak durumunda. HT Spor'un haberine göre, özellikle satın alma opsiyonuyla kiralık olarak gönderilen ve kiralık olarak transfer edilen oyuncular Cimbom’u epeyi zorlayacak.

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ZANİOLO: ŞAMPİYONLAR LİGİ İSİTYOR

Aston Villa ve Atalanta’dan sonra Fiorentina’da da tutunamayan Zaniolo’nun 15,5 milyon Euro’luk maddesinin devreye girme imkanı kalmadı. İtalyan ekibi bu bedeli aşağı çekmeyi planlarken Zaniolo ise Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istiyor.

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GİDER 15, BEKLENEN GELİR 20 MİLYON EURO

Zaniolo gibi Derrick Köhn’ün de Galatasaray’a dönme ihtimali son derece yüksek. Werder Bremen, Alman futbolcunun 5,1 milyon Euro’luk satın alma maddesini şu an için kullanmaya sıcak bakmıyor. Köhn’ün maaşıyla birlikte 5,1 milyon Euro’luk bonservis bedeli harcamasını pahalı bulan Alman ekibi bu meblağı aşağı çekmek istiyor. İki oyuncudan 20 milyon Euro gibi bir bonservis bedeli bekleyen sarı-kırmızılıların yaz için ödemesi gereken meblağ ise 15 milyon Euro…

JAKOBS İÇİN 8 MİLYON EUROLUK ÖDEME

Ismail Jakobs’u mecburi satın alma maddesiyle kiralayan sarı-kırmızılılar yazın Monaco’ya 8 milyon Euro daha ödeme yapacak.

FRANKOWSKİ'YE 7 MİLYON EURO

Lens’tan kiralanan Frankowski için yapılan anlaşmada da şarta bağlı satın alma maddesi yer alıyor. Polonyalı futbolcu her ne kadar Galatasaray’ı tatmin eden bir performans sergilemese de sarı-kırmızılılar 7 milyon Euro da Frankowski için ödeyecek.

CUESTA GÖNDERİLECEK

Devre arası transfer döneminin sonlarında kadroya katılan Carlos Cuesta da gelecek planları arasında yer almıyor. Kasımpaşa maçı performansıyla hedef haline gelen Kolombiyalı ekstra çalışmalar yapıyor ve özgüvenini tazelemek istiyor.

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Galatasaray ise hem yabancı kontenjanında yer açmak için hem de oyuncunun performansından memnun kalmadığı için Cuesta’yı yazın göndermeyi düşünüyor.

JELERT'İN GELECEĞİ BELİRSİZ

12 Haziran 2003 doğumlu olan Elias Jelert’in geleceği ise henüz belirsiz. Danimarkalı futbolcu TFF’nin yeni açıkladığı yabancı kuralına uyan tek futbolcu durumunda…

Championship’ten devre arasında da teklif alan Jelert 1 Ocak 2003 doğum kriterini karşılaması nedeniyle kadroda kalabilir.