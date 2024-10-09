Galatasaray'dan dev harekat: Victor Osimhen! 81 milyon euroluk transferde rakip Chelsea...

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Galatasaray'ın yaz transfer döneminin son gününde Serie A ekibi Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, attığı imzayla Türk ve dünya basınında büyük ses getirmişti.

Nijeryalı futbolcu, sarı - kırmızılı forma altında etkili bir performans gösterirken İtalyan basınından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

GALATASARAY'DAN BONSERVİS HAREKATI

İtalyan gazetesi Corriere Dello Sport'un haberine göre Galatasaray Yönetimi, ocak ayında Osimhen'in bonservisini almayı planlıyor.

Golcü oyuncunun İstanbul'da kendisine karşı gösterilen ilgi ve sevgiden çok memnun olduğu ve sarı kırmızılı yönetimin de bu durumu ön plana çıkartarak yıldız ismi ikna etmeye çalışacağı öne sürüldü.

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CHELSEA DE DEVREDE

Yaz transfer döneminde Osimhen'i kadrosuna katmak isteyen ancak anlaşma sağlayamayan Chelsea'nin de yıldız futbolcu için tekrar devrede olduğu iddia edildi. İngiliz ekibinin, Napoli'nin talep ettiği 81 milyon euroluk bonservis bedelini ödemeye hazır olduğu ancak Osimhen ile maaş konusunda anlaşamadığı ifade edildi.

Premier Lig devinin Napoli ile görüşmelerini sürdürerek ocak ayında yeniden bir girişimde bulunacağı kaydedildi.

4 MAÇTA 6 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon Galatasaray forması altında 4 maça çıkan Victor Osimhen, bu karşılaşmalarda toplam 303 dakika sahada kaldı. Nijeryalı oyuncu, bu 303 dakikaya 2 gol ve 4 asist sığdırdı.

KARİYERİ BOYUNCA 99 GOL ATTI

Profesyonel kariyeri boyunca Lille, Napoli, Wolfsburg ve Galatasaray gibi kulüplerin formalarını giyen Victor Osimhen, bu takımların formaları altında 187 maça çıktı. Nijeryalı futbolcu bu maçların sonunda 99 gol - 27 asistlik bir performans gösterdi.

33 SENELİK HASRETİ BİTİRMİŞTİ

Nijeryalı oyuncu 2022/2023 sezonunda Napoli'nin 33 yıllık şampiyonluk hasretine son veren kadronun en önemli parçalarından biriydi. Takımın kanat oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia ile muhteşem bir uyum yakalayan Osimhen, o sezon 26 gol - 5 asistlik bir performans göstermişti.