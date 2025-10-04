Galatasaray'dan dev derbi için özel prim!

Haberin Devamı

Süper Lig’de ilk 7 maçını da kazanan Galatasaray, bugünkü Beşiktaş derbisinde de 3 puan alıp kayıpsız şekilde Milli araya girme hedefinde. Ligde yoluna kayıpsız devam eden Sarı-Kırmızılı, Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool'u devirerek büyük sükse yaptı.

Avrupa’da kara bulutları üzerinden dağıtan Galatasaray’da şimdiki tek hedef ligde 8’de 8 yapmak. 7’de 7 yaparak bir rekor kıran Cim Bom, bugünkü maçı da kazanırsa kendisine ait rekoru daha da geliştirmiş olacak.

MOTİVASYON ÇOK YÜKSEK

Galatasaray’da Liverpool maçı sonrası başkan Dursun Özbek, futbolculara galibiyet primi açıklarken, hemen akabinde Beşiktaş derbisi için de özel prim belirledi. Sarı-Kırmızılı futbolcuların motivasyonunu en üst düzeye çekmek isteyen yönetimde bu sezon da takımdan rekor bekliyor.

HOCA KARAR VERECEK

Sarı-Kırmızılı takımda Beşiktaş derbisi öncesi eksik bulunmuyor. Liverpool maçı sonrası hafif ağrı hissedip ilk idmana çıkmayan Victor Osimhen ise oynayabilecek durumda. Osimhen’i dinlendirmek veya oynatmak teknik heyetin inisiyatifinde.

O MAÇI KAÇIRABİLİR

Galatasaray’da savunmanın sigortası Davinson Sanchez ise kart sınırında bulunuyor. Daha önce ligde 3 sarı kart gören Kolombiyalı futbolcu, derbide kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve Başakşehir deplasmanında görev yapamayacak.