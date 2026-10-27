Galatasaray'dan derbi sonrası Fenerbahçe'ye olay göndermeler!

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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta mücadele ettiği Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti.

GALATASARAY'DAN ÜST ÜSTE GÖNDERMELER

Bu galibiyetin ardından ezeli rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkaran Galatasaray, sosyal medyadan üst üste göndermeler yer alan paylaşımlarda bulundu.

Galatasaray'ın derbi sonrası yaptığı paylaşımlar şöyle;

"KLASİKLEŞEN FENERBAHÇE GALİBİYETİ"

Galatasaray, galibiyet paylaşımını "Bizim için klasikleşen Fenerbahçe galibiyetlerine bir yenisini daha ekliyoruz." notuyla paylaştı. Sarı-kırmızılılar arka fona ise 'Fener ağlama' bestesini ekledi.

Bizim için klasikleşen Fenerbahçe galibiyetlerine bir yenisini daha ekliyoruz. ✅ Maç sonucu: Galatasaray 2-1 Fenerbahçe 👏 #GSvFB https://t.co/sxpiL0UH7D — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 26, 2026

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'SİNİRLERİNE HAKİM OL'

Galatasaray'ın maç bitiminde yaşanan kavga sonrası paylaşımı — Spor Arena (@sporarena) October 26, 2026

"NE RAKİBİ VAR, NE DAHA İYİSİ"

Galatasaray'ın maç sonu paylaşımı — Spor Arena (@sporarena) October 26, 2026

"MAÇIN GOLCÜSÜ BİNİM"

👇Galatasaray'ın paylaşımı — Spor Arena (@sporarena) October 26, 2026

"KUTLAMADAN OLMAZ"