×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'dan derbi sonrası Fenerbahçe'ye olay göndermeler!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Fenerbahçe#Okan Buruk
Galatasaraydan derbi sonrası Fenerbahçeye olay göndermeler
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2026 00:34

Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından sosyal medyadan ezeli rakibine üst üste göndermelerde bulundu.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta mücadele ettiği Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti.

GALATASARAY'DAN ÜST ÜSTE GÖNDERMELER

Bu galibiyetin ardından ezeli rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkaran Galatasaray, sosyal medyadan üst üste göndermeler yer alan paylaşımlarda bulundu.

Galatasaray'ın derbi sonrası yaptığı paylaşımlar şöyle;

"KLASİKLEŞEN FENERBAHÇE GALİBİYETİ"

Galatasaray, galibiyet paylaşımını "Bizim için klasikleşen Fenerbahçe galibiyetlerine bir yenisini daha ekliyoruz." notuyla paylaştı. Sarı-kırmızılılar arka fona ise 'Fener ağlama' bestesini ekledi.

Haberin Devamı

'SİNİRLERİNE HAKİM OL'

"NE RAKİBİ VAR, NE DAHA İYİSİ"

"MAÇIN GOLCÜSÜ BİNİM"

"KUTLAMADAN OLMAZ"

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Fenerbahçe#Okan Buruk

BAKMADAN GEÇME!