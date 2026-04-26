Galatasaray'dan derbi sonrası Fenerbahçe'ye olay gönderme! 'Barajlarımız için müjdeli haber geldi'

Süper Lig’in 31’inci haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Galatasaray sahasında derbi maçta Fenerbahçe’yi konuk etti.

DEV DERBİ GALATASARAY'IN

Galatasaray sahasında Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Osimhen, 67. dakikada penaltıdan Barış Alper Yılmaz ve 83. dakikada Torreira kaydetti. Bu sonuçla Galatasaray puanını 74’e yükseltirken, Fenerbahçe 67 puanda kaldı.

G.SARAY'DAN F.BAHÇE'YE SOSYAL MEDYADAN GÖNDERME

Derbi zaferiyle üst üste 4 şampiyonluğuna bir adım daha yaklaşan Sarı-Kırmızılılar, maç sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'ye göndermelere bulunulan paylaşımlarda bulundu.

Galatasaray'ın derbi sonrası yaptığı paylaşımlar şöyle;

"SON DAKİKA | Barajlarımız için müjdeli haber geldi…

Galatasaray'ın paylaşımı: "SON DAKİKA | Barajlarımız için müjdeli haber geldi… 😭"