Galatasaray'dan derbi için yabancı hakem açıklaması!

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Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, yabancı hakem gündemi hakkında açıklamalar yaptı.

"YERLİ VEYA YABANCI HAKEM FARK ETMEZ"

Eray Yazgan, "Yerli veya yabancı hakem fark etmez. İyi ve kötü hakem vardır. İyi bir hakem olsun. Bir kişi olmasın. Mariborlu bir hakem olmasın. Hull Cityli bir hakem olmasın. Kalkıp göz gözün parmağına Mariborlu hakem getirdiler. Ne kadar adil ve tarafsız olduklarını kupa maçında atayacakları hakemle belirleyecekler." ifadelerini kullandı.

Yazgan, ayrıca Fenerbahçe ile oynanacak kupa maçında RAMS Park'ta olduğu gibi Kadıköy'de de İstanbul Emniyeti'nin gerekli tedbirleri alacağına inandığını dile getirdi.

"OSIMHEN'İ ALMAMAMIZ HAYAL DEĞİL"

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ise yaptığı konuşmada Victor Osimhen ile ilgili, "Osimhen, nisan ayında kararını bize bildirecek. Dünyanın 5 büyük takımı ilgileniyor. Almamız hayal değil. Gözümüzde büyütmeyelim" dedi.

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