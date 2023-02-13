Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'dan depremzedeler için konaklama projesi! Hasnun Galip binası kullanıma açılacak

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Deprem#Dursun Özbek
Galatasaraydan depremzedeler için konaklama projesi Hasnun Galip binası kullanıma açılacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2023 22:00

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkili olan deprem felaketi sonrasında Galatasaray yönetimi, depremzedeler için Beyoğlu'ndaki Hasnun Galip binasının açılacağını açıkladı.

Haberin Devamı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından Galatasaray'da yardım çalışmaları devam ediyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un da yakından takip ettiği yardımların ardından sarı-kırmızılı yönetim, depremzedeler için yeni bir konaklama alanı yapılacağını duyurdu. Sarı-kırmızılı ekip, Beyoğlu'ndaki Hasnun Galip binasını depremzedelerin konaklama ihtiyacı kapsamında kullanıma açacak.

Gözden Kaçmasın

Müslüm Özmen, Volkan Demirel ve Osman Çakmak ile de görüştüMüslüm Özmen, Volkan Demirel ve Osman Çakmak ile de görüştüHaberi görüntüle

DURSUN ÖZBEK: ACİL BİR ŞEKİLDE BARINMA YERİ YAPMAMIZ İHTİYACI DOĞDU

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Memleketimizin yaşadığı bu büyük felaketin neticesinde bölge insanının barınma problemi ortaya çıktı. Bizim de okulumuzda okuyan talebelerimizin bölgede aileleri var. Onlar da buraya gelecekler. Onlar için acil bir şekilde barınma yeri yapmamız ihtiyacı doğdu. Ben de sevgili Fatih Demircan’dan rica ettim. O da şimdi ekibini getirdi" diye konuştu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Milli basketbolcu Nilay Aydoğan, son yolculuğuna uğurlandıMilli basketbolcu Nilay Aydoğan, son yolculuğuna uğurlandıHaberi görüntüle

GALATASARAY OLARAK ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ

Galatasaray olarak ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Dursun Özbek, "Süratle harekete geçtik. Allah bir daha bizi böyle bir durumla karşı karşıya bırakmasın inşallah. Galatasaray olarak elimizden geleni yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz. Çarşamba günü aileleri konaklatacak şekilde hazırlanıyoruz. Boyasını, badanasını ve tesisatlarını yaptık inşallah bir daha böyle bir şey yaşamayız" şeklinde konuştu.

FATİH DEMİRCAN: SOSYAL YAŞAM ALANI YAPIYORUZ

Depremzedeler için yeni yapılacak konaklama yerleri hakkında bilgiler veren Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan, "Bu katta sekiz odamız var. Aşağıda da üç odamız var. Bir de fuaye alanı yani sosyal yaşam alanı yapıyoruz. Bir üst katımızda da yaklaşık 20 aileyi konaklatabilecek alanımız olacak" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Deprem#Dursun Özbek

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Türkiyeyi sarsan felakette sekizinci gün: Depremde can kaybı 31 bin 643... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

Son dakika... Türkiye'yi sarsan felakette sekizinci gün: Depremde can kaybı 31 bin 643... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

#Deprem
10 SORU 10 YANIT | Oturulan evler depreme ne kadar dayanıklı Testler nasıl yaptırılır İlk nereye başvurulmalı

10 SORU 10 YANIT | Oturulan evler depreme ne kadar dayanıklı? Testler nasıl yaptırılır? İlk nereye başvurulmalı?

#Deprem
Nasıl devrildiler Binaların temeliyle birlikte yerinden çıkarak yıkılması ne anlama geliyor “Bu tür yapıları daha önce Adapazarı’nda görmüştük”

Nasıl devrildiler? Binaların temeliyle birlikte yerinden çıkarak yıkılması ne anlama geliyor? “Bu tür yapıları daha önce Adapazarı’nda görmüştük”

#Kahramanmaraş Depremi