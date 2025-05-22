Galatasaray'dan Davitashvili hamlesi! Resmi teklif yolda

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2024-2025 sezonunu Türkiye Kupası ve Süper Lig şampiyonluklarıyla tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir kadroyla boy göstermek istiyor.

Bu doğrultuda transfer çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılılarda sürpriz bir isim gündeme geldi.

La Gazzetta dello Sport'un Gürcistan edisyonunun özel haberine göre; Galatasaray, Saint-Etienne'in 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Zuriko Davitashvili'nin transferi için harekete geçti.

RESMİ TEKLİF YOLDA: FRANSA'DA KAZANDIĞININ 3 KATI MAAŞ TEKLİF EDİLECEK!

Sarı-kırmızılıların Gürcü oyuncuya Saint-Etienne'de kazandığı maaşın 3 katını teklif etmeye hazırlandığı ve kısa sürede hem kulübüne hem de oyuncuya resmi teklifini ileteceği belirtildi.

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BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Fransa Ligue 1'de küme düşen Saint-Etienne'in Davitashvili'nin satışından 15 ila 20 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi olduğu ve buradan elde edilecek gelirle rahat bir nefes almayı umduğu belirtilirken, 2. ligde oynamak istemediği için takımdan ayrılmak isteyen Gürcü sol kanatla Fransa Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg'un da ciddi şekilde ilgilendiği kaydedildi.

34 MAÇTA 17 GOLLÜK KATKI SAĞLADI

Sezon başında 6 milyon euro karşılığında Bordeaux'dan transfer edilen Davitashvili, St.-Etienne formasıyla çıktığı 34 resmi maçta 17 gole doğrudan katkı (9 gol - 8 asist) sağladı.