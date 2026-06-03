×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'dan Davinson Sanchez kararı! Bonservis bedeli belirlendi

Güncelleme Tarihi:

#Transfer Haberleri#Galatasaray#Davinson Sanchez
Galatasaraydan Davinson Sanchez kararı Bonservis bedeli belirlendi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2026 14:57

Süper Lig'de üst üste 4 kez şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da takım savunmasının belkemiği olarak görülen Davinson Sanchez'e artan ilgi sonrasında sarı-kırmızılılar bonservis bedelini belirledi. İşte detaylar...

Haberin Devamı

Yaz transfer döneminde Galatasaray'da iki önemli isim için hareketli günler yaşanabilir.

Sarı kırmızılılarda bu sezonu da başarıyla tamamlayan Davinson Sanchez ve Lucas Torreira'ya yurt dışından ilgi bulunuyor.

Gözden KaçmasınDursun Özbekten Gardiye tam yetki: Galatasarayın Can Uzun teklifi belli olduDursun Özbek'ten Gardi'ye tam yetki: Galatasaray'ın Can Uzun teklifi belli oldu!Haberi görüntüle

DAVINSON SANCHEZ EN AZ 15 MİLYON EURO!

TRT Spor'un haberine göre; Davinson için İtalya Serie A ve Körfez'den ilgi var.

Sarı-kırmızılı yönetimin Kolombiyalı stoper için kapıyı 15 milyon eurodan açacağı düşünülüyor. Bu miktarın üzerindeki teklifleri, yönetimin ve Okan Buruk'un değerlendirmeye alabileceği öğrenildi.

Galatasaraydan Davinson Sanchez kararı Bonservis bedeli belirlendi

TORREIRA'YA VİZE YOK

Torreira'ya da Güney Amerika'dan ilgi sürüyor. Başta Arjantin ekibi Boca Juniors olmak üzere Güney Amerika'dan yaz boyunca resmi teklif gelebilir.

Haberin Devamı

Uruguaylı futbolcunun 1 sezon daha sarı kırmızılı formayı giymesini isteyen Galatasaray teknik heyeti, ayrılığa sıcak bakmıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer Haberleri#Galatasaray#Davinson Sanchez

BAKMADAN GEÇME!