Galatasaray'dan Davinson Sanchez kararı! Bonservis bedeli belirlendi

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Yaz transfer döneminde Galatasaray'da iki önemli isim için hareketli günler yaşanabilir.

Sarı kırmızılılarda bu sezonu da başarıyla tamamlayan Davinson Sanchez ve Lucas Torreira'ya yurt dışından ilgi bulunuyor.

DAVINSON SANCHEZ EN AZ 15 MİLYON EURO!

TRT Spor'un haberine göre; Davinson için İtalya Serie A ve Körfez'den ilgi var.

Sarı-kırmızılı yönetimin Kolombiyalı stoper için kapıyı 15 milyon eurodan açacağı düşünülüyor. Bu miktarın üzerindeki teklifleri, yönetimin ve Okan Buruk'un değerlendirmeye alabileceği öğrenildi.

TORREIRA'YA VİZE YOK

Torreira'ya da Güney Amerika'dan ilgi sürüyor. Başta Arjantin ekibi Boca Juniors olmak üzere Güney Amerika'dan yaz boyunca resmi teklif gelebilir.

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Uruguaylı futbolcunun 1 sezon daha sarı kırmızılı formayı giymesini isteyen Galatasaray teknik heyeti, ayrılığa sıcak bakmıyor.