Galatasaray'dan Davinson Sanchez kararı!

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Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. toplamda ise 26. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray serisini devam ettirmek için yeni sezonun kadro planlamalarına erkenden başladı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Teknik direktör Okan Buruk'un verdiği liste doğrultusunda çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren sarı-kırmızılılarda talibi olan yıldız oyuncu için karar verildi.

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DAVINSON İÇİN 35 MİLYON EURO

İtalya’da sürpriz şekilde Şampiyonlar Ligi’ne kalan Como’nun talip olduğu Davinson Sanchez’in çıkış bedeli belli oldu. Sarı-Kırmızılı kulüp, şu sıralarda Dünya Kupası’nda Kolombiya için mücadele eden Sanchez’e 35 milyon Euro fiyat biçti.

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GERİ ADIM ATTILAR

Como cephesi Sanchez transferi için ciddi bir bütçe ayırsa da Galatasaray’ın talebi doğrultusunda şimdilik geri adım atmak zorunda kaldı.

BASKI KURACAKLAR

İtalyanlar bu kez 30 yaşındaki stoperle anlaşıp Galatasaray üzerinde baskı kurma formülünü deneyecek. Galatasaray cephesi ise kapıyı tamamen kapatmak yerine alternatif isimler belirleyerek olası bir ayrılığa şimdiden hazırlanıyor.