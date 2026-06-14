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Galatasaray'dan Davinson Sanchez kararı!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Davinson Sanchez#Transfer
Galatasaraydan Davinson Sanchez kararı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2026 13:25

Galatasaray'da yeni sezon planlamaları sürerken, Davinson Sanchez için karar verildi.

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Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. toplamda ise 26. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray serisini devam ettirmek için yeni sezonun kadro planlamalarına erkenden başladı.

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ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Teknik direktör Okan Buruk'un verdiği liste doğrultusunda çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren sarı-kırmızılılarda talibi olan yıldız oyuncu için karar verildi.

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Galatasaraydan Davinson Sanchez kararı

DAVINSON İÇİN 35 MİLYON EURO

İtalya’da sürpriz şekilde Şampiyonlar Ligi’ne kalan Como’nun talip olduğu Davinson Sanchez’in çıkış bedeli belli oldu. Sarı-Kırmızılı kulüp, şu sıralarda Dünya Kupası’nda Kolombiya için mücadele eden Sanchez’e 35 milyon Euro fiyat biçti.

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GERİ ADIM ATTILAR

Como cephesi Sanchez transferi için ciddi bir bütçe ayırsa da Galatasaray’ın talebi doğrultusunda şimdilik geri adım atmak zorunda kaldı.

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BASKI KURACAKLAR

İtalyanlar bu kez 30 yaşındaki stoperle anlaşıp Galatasaray üzerinde baskı kurma formülünü deneyecek. Galatasaray cephesi ise kapıyı tamamen kapatmak yerine alternatif isimler belirleyerek olası bir ayrılığa şimdiden hazırlanıyor.

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#Galatasaray#Davinson Sanchez#Transfer

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