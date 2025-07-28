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Galatasaray'dan Como'ya Morata için ret!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Alvaro Morata#Como
Galatasaraydan Comoya Morata için ret
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2025 21:18

Yaz transfer döneminde adı sıkça Serie A ekibi Como ile anılan Alvaro Morata'ya Galatasaray'dan izin çıkmadığı öne sürüldü.

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Galatasaray, kış transfer döneminde Milan'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Alvaro Morata'ya Serie A ekibi Como tarafından yapılan teklifi kabul etmedi.

BAŞKAN 'ANLAŞTIK' DEMİŞTİ

Como Başkanı Mirwan Suwarso, Morata hakkında vermiş olduğu demeçte, "Alvaro Morata için Milan ile anlaşma sağladık, oyuncu ile de anlaşmamız tamam. Milan'ın Galatasaray ile görüşmesi gerekiyor. Biz üzerimize düşeni yaptık." ifadelerini kullanmıştı.

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GALATASARAY'DAN İZİN ÇIKMADI

Kulübe yakınlığı ile bilinen İtalyan gazeteci Marco Conterio'nun haberine göre; sarı - kırmızılı ekip, Como'nun Morata için yaptığı teklifi reddetti.

Öte yandan haberde teknik direktör Okan Buruk'un İspanyol golcüyü önümüzdeki sezon ilk 11'de düşündüğü için kadroda tutmak istediği belirtildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

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Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 16 maça çıkıp 7 gol, 3 asistlik performans ortaya koyan Morata yarım sezonda hem lig hem de Türkiye Kupası zaferi yaşadı.

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#Galatasaray#Alvaro Morata#Como

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