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Galatasaray'dan çok sert Jose Mourinho açıklaması! 'Düştükleri bu acınası durumu üzüntüyle izliyoruz'

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#Galatasaray#Jose Mourinho#Okan Buruk
Galatasaraydan çok sert Jose Mourinho açıklaması Düştükleri bu acınası durumu üzüntüyle izliyoruz
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2025 15:42

Galatasaray, derbide yaşanan olayların ardından Jose Mourinho açıklaması yapan Fenerbahçe'ye çok sert tepki gösterdi.

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Galatasaray, Okan Buruk'la Jose Mourinho arasında yaşananlar üzerine açıklama yapan Fenerbahçe'ye tepki gösterdi.

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Kulüpten 'Zorunlu açıklama' başlığıyla yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Türk futboluna katkı vermek ümidiyle gelen rakip takım teknik direktörünün ülke futboluna verdiği zarar son 8 aydır çığ gibi artarak büyümeye devam etmektedir. Geçmişte bu tip yakışıksız olayları nedeniyle dünya futbol kamuoyunda tescilli bu kişi adına çıkıp özür dilemek yerine, Türk futbol kamuoyunun aklıyla alay eder gibi yapılan bir açıklamaya cevap vermek zorunda kaldığımız için üzgünüz.

Allah kimseyi, dünyanın gözü önünde yaşanmış spor adına utanç verici bir saldırıyı, sırf teknik direktörü az ceza alsın diye savunmak zorunda bırakmasın. Dün bize ahlak dersi vermeye çalışanların bugün düştükleri bu acınası durumu üzüntüyle izliyor, onlar ve Türk futbolu adına bir kez daha utanıyoruz."

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#Galatasaray#Jose Mourinho#Okan Buruk

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