Galatasaray'dan Club Brugge'e Diagne yanıtı: "1 milyon Euro'yu ödemeden gelmeyin"

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Mbaye Diagne’yi 3 milyon 350 bin euro bedelle kiralayan ancak bu futbolcuyu kadro dışı bıraktığı gibi antrenmanlara da almayan Club Brugge’ün ocak ayı taksitini halen yatırmaması G.Saray yönetiminde bardağı taşırdı. Sarı kırmızı yönetim, Belçika ekibine resmi bir yazı göndererek, hem1 milyon Euro’luk ödemenin gecikmesi hem de 13 milyon Euro yatırım yaptıkları oyuncunun mağdur edilmesi nedeniyle FIFA’ya şikayette bulunacağını beyan etti. Bu yazının ardından Belçika temsilcisi telaşlanarak sarı kırmızılılardan bir görüşme talep etti.

Brugge'e 1 hafta süre verildi

Diagne için 2 milyon euro daha ödemesi gereken Club Brugge’ün bu isteğine Galatasaray yönetimi net bir yanıt verdi: “Ocak ayında ödemeniz gereken 1 milyon Euro’luk tutarı yatırmadan bizi aramayın. Oyuncuyu hem oynatmıyorsunuz, hem de görmezden gelip tesislere dahi almayarak değerini düşürüyorsunuz. Üstüne üstlük sözleşme şartlarını da yerine getirmiyorsunuz.”

Belçika ekibine 1 haftalık süre tanıyan G.Saray 1 milyon Euro’luk taksitin yatırılmasını istedi. Club Brugge bu süre zarfında 1 milyon euroyu yatırmazsa sarı kırmızılılar konuyu FIFA’ya taşıyacak.

Değeri 6 milyon Euro'ya geriledi

Brugge ise anlaşmak için zemin arıyor. Senegalli oyuncu için ocak dışında nisan ayında da 1 milyon Euro’luk ödemesi olan mavi-siyahlılar “Futbolcudan bir katkı alamıyoruz” diyerek Galatasaray’dan bu tutarda indirim yapmasını isteyecek. Ancak sarı kırmızılıların Diagne’yi kadro dışı bırakarak futbolcunun piyasa değerinin düşmesine neden olan Club Brugge’ün bu talebini akabul etmeyeceği ifade edildi. Nitekim Diagne’nin sezon başında 9 milyon Euro olan piyasa değeri ise 6 ay içinde 6 milyon Euro’ya kadar geriledi.





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