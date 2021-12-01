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Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Dennis Man ve Patrick Berg iddiaları...

#Galatasaray#Transfer#Dennis Man
Galatasaraydan çifte transfer bombası Dennis Man ve Patrick Berg iddiaları...

Forvet hattını Parma forması giyen 23 yaşındaki Rumen oyuncu Dennis Man'la güçlendirmek için bir hamle daha yapan Sarı-Kırmızılılar, 6 numara konusunda da Bodo Glimt'in 24 yaşındaki Norveçli ön liberosu Patrick Berg'i gözüne kestirdi. Kulüpte transfere yönelik hareketli saatler yaşanıyor.

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Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden, Süper Lig'de ise sıkıntılı günler geçiren ve çözümü kadro güncellemesinde bulan Sarı-Kırmızılılar, transfer için tekrar kolları sıvadı. Yaz aylarında başlayan gençleştirme operasyonuna ve maaş seviyesi 1 milyon Euro'nun altında takviyelere devam etmek isteyen Galatasaray'da, 6 numara adaylarına bir yenisi daha eklendi.

Scout ekibi tarafından önerilen ve teknik patron Fatih Terim'den tam not alan 24 yaşındaki Patrick Berg, Aslan'ın yeni gözdesi. Ülkesinde Bodo Glimt forması giyen Norveçli ön libero, bu sezon forma giydiği 38 karşılaşmada 8 gol, 9 asistlik müthiş bir performans ortaya koydu. Üstelik bu maçlara Şampiyonlar Ligi elemesi, Avrupa Ligi elemesi ve Konferans Ligi de dahil.

Morutan taktiği denenecek

Fanatik'in haberine göre; Bodo Glimt ile sözleşmesi 31 Aralık 2022'de bitecek olan Patrick Berg'e, tıpkı Olimpiu Morutan transferinde olduğu gibi, 3-3.5 milyon Euro civarında ve 3 yılda ödemek koşuluyla bir bonservis teklifi yapılacak.

Şimdilik menacerler vasıtasıyla bazı görüşmelerin gerçekleştiği ve sürecin olumlu başladığı öğrenildi. Galatasaray'ın Bodo Glimt'le anlaşması halinde, Patrick Berg transferinin gerçekleşmesine çok yüksek ihtimal gözüyle bakılıyor.

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Scout ekibinin önerisiyle gündeme gelen Patrick Berg, Bodo Glimt formasıyla hem Norveç Ligi'nde hem de Avrupa'da çok başarılı maçlar çıkardı.

Patrick Berg kimdir?

Doğum tarihi: 24 Kasım 1997

Yaşı: 24 Boyu: 1.78

Ülkesi: Norveç (9 maç)

Pozisyonu: Ön libero/Orta saha

Ayağı: Sağ

Kulübü: Bodo Glimt

Kontratı: 31 Aralık 2022

Önceki takımları: -

Hocasıyla sorunları var

Gündemdeki hücumcu adayı Dennis Man ise Terim'in listesinde ilk sırada yer alıyor. Bu transfer için tek engel, Parma'nın daha önce Galatasaray'ın yaptığı iki teklifi de geri çevirmesi. Ancak 23 yaşındaki Rumen yıldızla yaz aylarında gerçekleşen görüşmenin olumlu geçmesi ve oyuncunun Avrupa kupalarında yer almayı çok istemesi, Galatasaray cephesinin elini bir hayli güçlendiriyor.

Parma'da hocasıyla ciddi sıkıntılar yaşayan Man, son 4 lig maçında sadece 9 dakika şans bulabildi ve devre arasında Sarı-Lacivertli kulüpten ayrılma planları yapıyor.

Parma zarar etmek istemiyor

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Süreci yakından takip eden Sarı-Kırmızılılar, ara transfer dönemi resmen başlamadan önce Parma'nın kapısını bir kez daha çalacak. Genç yetenek için 13 milyon Euro bonservis bedeli ödeyen İtalyan kulübünün, bu transferden zarar etmek istemediği, ancak Galatasaray'ın bu rakamlara kesinlikle çıkmayacağı, gelen haberler arasında.

Dennis Man transferi için yapılacak son teklif, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim arasındaki toplantıdan sonra netleşecek.

Terim'in hücumcu adayları arasında ilk sırada yer alan Dennis Man için, ara transfer döneminden önce Parma'ya bir teklif daha yapılacak.

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Dennis Man kimdir?

Doğum tarihi: 26 Ağustos 1998

Yaşı: 23 Boyu: 1.83

Ülkesi: Romanya (13 maç, 3 gol)

Pozisyonu: Sağ açık, forvet

Ayağı: Sol

Kulübü: Parma

Kontratı: 30 Haziran 2025

Önceki takımları:

FCSB, S. Bükreş, UTA

 

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#Galatasaray#Transfer#Dennis Man

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