Galatasaray'dan çifte imza!

Bu yaz, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Metehan Baltacı, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün ile sözleşme yenileyen sarı - kırmızılılar, iç transferde hız kesmiyor.

Sarı - kırmızılılar, Günay Güvenç’in sözleşmesinin 2027-2028, Davinson Sanchez'in ise 2028-2029 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Günay Güvenç için kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Profesyonel futbolcumuz Günay Güvenç'in sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Davinson Sanchez için ise yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel futbolcumuz Davinson Sánchez Mina'nın sözleşmesi 2028-2029 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."