Galatasaray'dan çifte imza!

Bu yaz, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Metehan Baltacı, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün ile sözleşme yenileyen sarı - kırmızılılar, iç transferde hız kesmiyor.
Sarı - kırmızılılar, Günay Güvenç’in sözleşmesinin 2027-2028, Davinson Sanchez'in ise 2028-2029 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.
Günay Güvenç için kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
"Profesyonel futbolcumuz Günay Güvenç'in sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Davinson Sanchez için ise yapılan açıklama şu şekilde;
"Profesyonel futbolcumuz Davinson Sánchez Mina'nın sözleşmesi 2028-2029 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."