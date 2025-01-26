Galatasaray'dan Charlotte'a transfer olan Zaha ABD'de tartışma konusu oldu! 'Kariyerinin sonu gibiydi'

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Galatasaray, geçtiğimiz Çarşamba günü Wilfred Zaha'nın Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Charlotte'a kiralandığını duyurmuştu.



Sarı kırmızılılar konuya ilişkin yaptığı bildiride, 'Profesyonel futbolcumuz Dazet Wilfried Armel Zaha'nın, Olimpik Lyon ile olan kiralık sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiş ve futbolcunun, Charlotte FC'ye 17 Ocak 2026 tarihine kadar geçici transferi konusunda Major League Soccer, L.L.C. ile anlaşmaya varılmıştır.' ifadesini kullanmıştı.



Bu anlaşmaya göre Charlotte, sarı-kırmıızlı kulübe 2 milyon 800 bin ABD Doları tutarında geçici transfer bedeli ödeyecek. Zaha ayrıca ücretlerinin net 2 milyon 376 bin avroluk kısmından feragat etti.





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Amerikalı efsane futbolcular Landon Donovan ve Tim Howard, Zaha transferini podcastte değerlendirdi.Donovan yaptığı konuşmada, '. Sadece yetenekli' dedi.Tim Howard ise,dedi.