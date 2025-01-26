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Galatasaray'dan Charlotte'a transfer olan Zaha ABD'de tartışma konusu oldu! 'Kariyerinin sonu gibiydi'

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#Transfer#Galatasaray#Zaha
Galatasaraydan Charlottea transfer olan Zaha ABDde tartışma konusu oldu Kariyerinin sonu gibiydi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2025 13:52

Galatasaray'ın kısa süre  Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Charlotte'a kiraladığı Wilfred Zaha, ABDli efsaneler Donovan ve Tim Howard'da görüş ayrılığına neden oldu.

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Galatasaray, geçtiğimiz Çarşamba günü Wilfred Zaha'nın  Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Charlotte'a kiralandığını duyurmuştu.

Sarı kırmızılılar konuya ilişkin yaptığı bildiride, 'Profesyonel futbolcumuz Dazet Wilfried Armel Zaha'nın, Olimpik Lyon ile olan kiralık sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiş ve futbolcunun, Charlotte FC'ye 17 Ocak 2026 tarihine kadar geçici transferi konusunda Major League Soccer, L.L.C. ile anlaşmaya varılmıştır.' ifadesini kullanmıştı.

Bu anlaşmaya göre Charlotte, sarı-kırmıızlı kulübe 2 milyon 800 bin ABD Doları tutarında geçici transfer bedeli ödeyecek. Zaha ayrıca ücretlerinin net 2 milyon 376 bin avroluk kısmından feragat etti.

Galatasaraydan Charlottea transfer olan Zaha ABDde tartışma konusu oldu Kariyerinin sonu gibiydi


ABDLİ EFSANELER ZAHA'YI YORUMLADI
Amerikalı efsane futbolcular Landon Donovan ve Tim Howard, Zaha transferini podcastte değerlendirdi. 
Donovan yaptığı konuşmada, 'Zaha transferi hoşuma gitmiyor. Onu beğenmiyorum. Artık geride kalmış biri. Galatasaray'a gittiğinde kariyerinin sonu gibiydi. Sadece yetenekli' dedi.

Tim Howard ise, 'Charlotte için iyi olduğunu düşünüyorum. Topla oldukça yetenekli. Bu transfer benim hoşuma gitti.' dedi.

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#Transfer#Galatasaray#Zaha

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