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Galatasaray'dan Can Uzun hamlesi: Geri sayım başladı!

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#Galatasaray#Can Uzun#Transfer
Galatasaraydan Can Uzun hamlesi: Geri sayım başladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2026 21:52

Yeni sezon öncesi 10 numara mevkisine transfer yapmak isteyen Galatasaray, milli futbolcu Can Uzun için girişimlerini hızlandırdı.

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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, rotasını Can Uzun'a çevirdi.

ÖNEMLİ MESAFE KAT EDİLDİ

Sky Sports DE muhabiri Florian Plettenberg'in haberine göre; sarı-kırmızılılar, milli futbolcu ile yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat etti.

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Taraflar arasında bir görüşme daha gerçekleştirilirken, yönetim kısa süre içerisinde oyuncuyla anlaşmaya varmayı hedeflediği belirtildi.

Galatasaraydan Can Uzun hamlesi: Geri sayım başladı

SIRADA FRANKFURT VAR

Haberde yer alan bilgilere göre Galatasaray, futbolcunun onayını aldıktan sonra kulübü Eintracht Frankfurt ile bonservis pazarlıklarına başlayacak.

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PERFORMANSI

A Milli Takım forması da giyen 19 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda Alman ekibinde 28 resmi karşılaşmada görev aldı. Genç futbolcu, söz konusu maçlarda 10 gol - 6 asist yaptı.

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#Galatasaray#Can Uzun#Transfer

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