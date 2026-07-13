Galatasaray'dan Can Uzun hamlesi: Geri sayım başladı!

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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, rotasını Can Uzun'a çevirdi.

ÖNEMLİ MESAFE KAT EDİLDİ

Sky Sports DE muhabiri Florian Plettenberg'in haberine göre; sarı-kırmızılılar, milli futbolcu ile yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat etti.

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Taraflar arasında bir görüşme daha gerçekleştirilirken, yönetim kısa süre içerisinde oyuncuyla anlaşmaya varmayı hedeflediği belirtildi.

SIRADA FRANKFURT VAR

Haberde yer alan bilgilere göre Galatasaray, futbolcunun onayını aldıktan sonra kulübü Eintracht Frankfurt ile bonservis pazarlıklarına başlayacak.

PERFORMANSI

A Milli Takım forması da giyen 19 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda Alman ekibinde 28 resmi karşılaşmada görev aldı. Genç futbolcu, söz konusu maçlarda 10 gol - 6 asist yaptı.