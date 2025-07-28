Galatasaray'dan Bundesliga ekibine olumsuz yanıt!

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Galatasaray, sol bek Derrick Köhn için Almanya'dan gelen teklifi reddetti.
GALATASARAY'DAN RET
Sky'ın haberine göre; sarı - kırmızılı ekip, Bundesliga ekibi Köln'ün Köhn için yaptığı teklifi yetersiz bulduğundan reddetti.
Haberin detaylarında Galatasaray'ın en az 5 milyon euro bonservis geliri beklediği belirtildi.
GALATASARAY'LA 1 YILLIK SÖZLEŞMESİ KALDI
2023/24 sezonunun kış transfer döneminde 3 milyon 350 bin euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer olan Derrick Köhn'ün Haziran 2026'nın sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.
KÖHN'NÜN RAKAMLARI
Geride kalan sezonu Werder Bremen'de kiralık olarak geçiren Derrick Köhn, 30 maça çıktı ve 1597 dakika sahada kaldı. Köhn, söz konusu karşılaşmalarda 2 gol atıp, 2 asist üretti.