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Galatasaray'dan Bundesliga ekibine olumsuz yanıt!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Derrick Köhn#Köln
Galatasaraydan Bundesliga ekibine olumsuz yanıt
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2025 23:23

Galatasaray, Alman futbolcusu Derrick Köhn için Bundesliga ekibi Köln'den gelen teklifi reddetti.

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Galatasaray, sol bek Derrick Köhn için Almanya'dan gelen teklifi reddetti.

GALATASARAY'DAN RET

Sky'ın haberine göre; sarı - kırmızılı ekip, Bundesliga ekibi Köln'ün Köhn için yaptığı teklifi yetersiz bulduğundan reddetti.

Haberin detaylarında Galatasaray'ın en az 5 milyon euro bonservis geliri beklediği belirtildi.

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GALATASARAY'LA 1 YILLIK SÖZLEŞMESİ KALDI

2023/24 sezonunun kış transfer döneminde 3 milyon 350 bin euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer olan Derrick Köhn'ün Haziran 2026'nın sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

KÖHN'NÜN RAKAMLARI

Geride kalan sezonu Werder Bremen'de kiralık olarak geçiren Derrick Köhn, 30 maça çıktı ve 1597 dakika sahada kaldı. Köhn, söz konusu karşılaşmalarda 2 gol atıp, 2 asist üretti. 

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#Galatasaray#Derrick Köhn#Köln

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