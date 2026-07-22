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Galatasaray'dan Bremer'e baş döndüren teklif!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Bremer#Juventus
Galatasaraydan Bremere baş döndüren teklif
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2026 07:00

Galatasaray, Bremer'e halen yılda kazandığı ücretin 2 katı olan 8 milyon Euro önerdi. Oyuncunun kulübü Juventus'un ise 25 milyon euro bonservis bekletinisi var.

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Orta sahayı Burnley’den kiraladığı Lesley Ugochukwu ile güçlendiren Galatasaray, savunmaya da Juventus’tan Bremer’i getirmeyi planlıyor.

 

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YILLIK ÜCRETİNİN İKİ KATI TEKLİF

La Gazetta dello Sport’ta yer alan habere göre sarı kırmızılılar, Brezilyalı futbolcuya, halen İtalyan kulübünden aldığı yıllık ücretin 2 katı olan net 8 milyon Euro önerdi. 29 yaşındaki futbolcu şu an için olumlu yanıt vermedi ancak kapıyı da tamamen kapatmadı.

JUVE 25 MİLYON EURO BEKLİYOR

Juventus’un ise Bremer’in satışından 25 milyon Euro beklediği öğrenildi.

'LEAO GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI'

Bu arada Calciomercato da Galatasaray’ın Rafael Leao’nun transferi için Milan’la görüşmelere başladığını iddia etti.

Lemina 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı

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Galatasaray, iç transferde sözleşmesi biten oyunculardan Mario Lemina ile 2 yıllık yeni mukavele imzaladı. Gabonlu futbolcu, imzayı attıktan sonra yaptığı açıklamada, “Çok mutluyum. Bu sözleşme kulübe ne kadar bağlı olduğumu gösteriyor. Daha fazla tarih yazacağımızı gösteriyor aynı zamanda” dedi. Başkan Dursun Özbek ise Lemina’nın takım için önemli bir oyuncu olduğunu belirterek, “Son iki şampiyonluğumuzda büyük katkısı var kendisinin. Sözleşme görüşmeleri yaparken bana bir söz verdi, ‘Bu sene ve önümüzdeki sene performansım, bugüne kadar gösterdiğim performansların üzerinde olacak” diye konuştu.

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#Galatasaray#Bremer#Juventus

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