Galatasaray'dan Beyaz TV hakkında suç duyurusu!

Galatasaray, 9 Mart Pazartesi günü Beyaz TV'de yayınlanan bir programın içeriği hakkında hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüp ayrıca RTÜK'e de başvuru yapıldığını duyurdu.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

9 Mart Pazartesi Günü, Beyaz TV'de yayınlanan bir spor programında, kulübümüze yönelik küfür ve ağır hakaret içeren bir ses kaydının yayınlanması olayını şiddetle kınıyoruz. Kulübümüz, söz konusu program hakkında gerekli idari yaptırımların uygulanması için RTÜK'e başvurularını yapmış, 6222 sayılı kanun ve Türk Ceza Kanunu gereğince de suç duyurusunda bulunmuştur.

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