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Haber Giriş: 10.03.2020 - 16:50,Son Güncelleme:/

Galatasaray'dan Beyaz TV hakkında suç duyurusu!

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Galatasaray'dan Beyaz TV hakkında suç duyurusu!
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Galatasaray, Beyaz TV hakkında suç duyurusunda bulundu. Sarı kırmızılı kulüp ayrıca RTÜK'e de başvuru yapıldığını duyurdu.

Galatasaray, 9 Mart Pazartesi günü Beyaz TV'de yayınlanan bir programın içeriği hakkında hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüp ayrıca RTÜK'e de başvuru yapıldığını duyurdu.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

9 Mart Pazartesi Günü, Beyaz TV'de yayınlanan bir spor programında, kulübümüze yönelik küfür ve ağır hakaret içeren bir ses kaydının yayınlanması olayını şiddetle kınıyoruz. Kulübümüz, söz konusu program hakkında gerekli idari yaptırımların uygulanması için RTÜK'e başvurularını yapmış, 6222 sayılı kanun ve Türk Ceza Kanunu gereğince de suç duyurusunda bulunmuştur.

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Galatasaraydan Beyaz TV hakkında suç duyurusu

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