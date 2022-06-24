Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye tarihi çalım! Abdülkerim Bardakçı ve Kazımcan Karataş | Transfer Haberleri

#Galatasaray#Transfer#Son Dakika

Galatasaray muhabirimiz Ali Naci Küçük, Sarı-kırmızılılar'da yaşanan Abdülkerim Bardakçı ve Kazımcan Karataş transfer hareketliliğinin detaylarını canlı yayında anlattı.

Haberin Devamı

Galatasaray, Abdülkerim Bardakçı ve Kazımcan Karataş transferlerinde ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a çalım atmayı başardı. Muhabirimiz Ali Naci Küçük, bu iki transferin detaylarını, Fenerbahçe - Abdülkerim Bardakçı arasında yaşananları ve transferin neden iptal olduğunun detaylarını verdi.

"GALATASARAY ARTIK MASADA OLACAĞINI GÖSTERDİ"

Ali Naci Küçük'ün Galatasaray transfer gündemine ilişkin verdiği bilgiler şu şekilde:

Dün akşam Galatasaray'da büyük bir transfer hareketliliği vardı. Konyaspor'a Abdülkerim'in durumu soruldu. Konyaspor, Fenerbahçe ile 2.8 milyon euro bonservis karşılığında anlaştıklarını söyledi. Galatasaray beklemeye geçti. Dün akşam yaşanan gelişmeler sonrası hareketlilik ve Galatasaray transferi bitirerek uzun zaman sonra rakiplerine transfer çalımı attı. Galatasaray artık masada olacağını gösterdi. Bu transferin bir diğer sebebi ise Marcao'nun gelen teklifleri değerlendirmek istediğini yönetime söylemesi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Son dakika transfer haberi: Galatasaraydan Abdülkerim Bardakçı bombası Fenerbahçe ve Beşiktaş derken...Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakçı bombası! Fenerbahçe ve Beşiktaş derken...Haberi görüntüle

KONYASPOR İLE ANLAŞAN FENERBAHÇE MASADAN NEDEN KALKTI?

Konyaspor ile anlaşan Fenerbahçe, Abdülkerim'in maaş isteğini fazla buldu. Abdülkerim'e dün akşam Sarı-lacivertli kulüpten haber gelmeyince Galatasaray dvereye girdi. Erden Timur, İstanbul'da Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen ile görüştü.

ABDÜLKERİM'İN MAAŞI NE KADAR?

Fenerbahçe'nin aynı şartlarını teklif ediyoruz dedi. Konyaspor bu teklifi kabul edince Abdülkerim ile görüşmeler başladı. Abdülkerim de Galatasaray'ı tercih etti. Yıllık 1 milyon dolar kazanacak milli stoper. İmzayı atmış bile olabilir. Transferde önemli isimler devreye girdi.

Gözden Kaçmasın

Son dakika: Galatasarayda Okan Buruktan imza töreninde Fatih Terim sözleri Dursun Özbekten transfer açıklaması...Son dakika: Galatasaray'da Okan Buruk'tan imza töreninde Fatih Terim sözleri! Dursun Özbek'ten transfer açıklaması...Haberi görüntüle

KAZIMCAN KARATAŞ TRANSFERİNİN DETAYLARI

Kazımcan Karataş da Galatasaray forması giyecek. Onu da Beşiktaş istiyordu. Eyüpspor 20 milyon TL bonservis bedeli karşılığında kjadrosuna kattı ve oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı. Eyüpspor'la görüşen oyuncu alt ligde oynamak istemediğini bildirdi. Galatasaray devreye girdi ve oyuncuyu 2 yıllığına kiraladı. Eyüpspor gelecek sezon Süper Lig'e yükselirse Kazımcan'ı alabilecek. Akşam saatlerinde Okan Buruk ile telefonda konuştu. Yeni sezonda Galatasaray forması giyecek.

Haberin Devamı

Galatasaray transfer gündeminin anlatıldığı videomuzu Youtube kanalımızdan da izleyebilirsiniz. TIKLAYIN

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Transfer#Son Dakika

BAKMADAN GEÇME!

Anne babaların eli ayağı| Ana kucağına da mı güvenemeyeceğiz

Anne babaların eli ayağı| Ana kucağına da mı güvenemeyeceğiz?

#Ana Kucağı
Üç yıl önce tablolarını plajda 400 dolara satıyordu Şimdi eseri 1,6 milyon dolara alıcı buldu...

Üç yıl önce tablolarını plajda 400 dolara satıyordu! Şimdi eseri 1,6 milyon dolara alıcı buldu...

#Resim Sanatı
Son dakika... Tahıl tahliyesinde İstanbul planı Bakan Akar: Tarafların ülkemize ciddi bir güveni var

Son dakika... Tahıl tahliyesinde İstanbul planı! Bakan Akar: Tarafların ülkemize ciddi bir güveni var

#Hulusi Akar

BAKMADAN GEÇME!

Anne babaların eli ayağı| Ana kucağına da mı güvenemeyeceğiz

Anne babaların eli ayağı| Ana kucağına da mı güvenemeyeceğiz?

#Ana Kucağı
Üç yıl önce tablolarını plajda 400 dolara satıyordu Şimdi eseri 1,6 milyon dolara alıcı buldu...

Üç yıl önce tablolarını plajda 400 dolara satıyordu! Şimdi eseri 1,6 milyon dolara alıcı buldu...

#Resim Sanatı
Son dakika... Tahıl tahliyesinde İstanbul planı Bakan Akar: Tarafların ülkemize ciddi bir güveni var

Son dakika... Tahıl tahliyesinde İstanbul planı! Bakan Akar: Tarafların ülkemize ciddi bir güveni var

#Hulusi Akar