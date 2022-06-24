Galatasaray'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye tarihi çalım! Abdülkerim Bardakçı ve Kazımcan Karataş | Transfer Haberleri

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Galatasaray, Abdülkerim Bardakçı ve Kazımcan Karataş transferlerinde ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a çalım atmayı başardı. Muhabirimiz Ali Naci Küçük, bu iki transferin detaylarını, Fenerbahçe - Abdülkerim Bardakçı arasında yaşananları ve transferin neden iptal olduğunun detaylarını verdi.

"GALATASARAY ARTIK MASADA OLACAĞINI GÖSTERDİ"

Ali Naci Küçük'ün Galatasaray transfer gündemine ilişkin verdiği bilgiler şu şekilde:

Dün akşam Galatasaray'da büyük bir transfer hareketliliği vardı. Konyaspor'a Abdülkerim'in durumu soruldu. Konyaspor, Fenerbahçe ile 2.8 milyon euro bonservis karşılığında anlaştıklarını söyledi. Galatasaray beklemeye geçti. Dün akşam yaşanan gelişmeler sonrası hareketlilik ve Galatasaray transferi bitirerek uzun zaman sonra rakiplerine transfer çalımı attı. Galatasaray artık masada olacağını gösterdi. Bu transferin bir diğer sebebi ise Marcao'nun gelen teklifleri değerlendirmek istediğini yönetime söylemesi.

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KONYASPOR İLE ANLAŞAN FENERBAHÇE MASADAN NEDEN KALKTI?

Konyaspor ile anlaşan Fenerbahçe, Abdülkerim'in maaş isteğini fazla buldu. Abdülkerim'e dün akşam Sarı-lacivertli kulüpten haber gelmeyince Galatasaray dvereye girdi. Erden Timur, İstanbul'da Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen ile görüştü.

ABDÜLKERİM'İN MAAŞI NE KADAR?

Fenerbahçe'nin aynı şartlarını teklif ediyoruz dedi. Konyaspor bu teklifi kabul edince Abdülkerim ile görüşmeler başladı. Abdülkerim de Galatasaray'ı tercih etti. Yıllık 1 milyon dolar kazanacak milli stoper. İmzayı atmış bile olabilir. Transferde önemli isimler devreye girdi.

KAZIMCAN KARATAŞ TRANSFERİNİN DETAYLARI

Kazımcan Karataş da Galatasaray forması giyecek. Onu da Beşiktaş istiyordu. Eyüpspor 20 milyon TL bonservis bedeli karşılığında kjadrosuna kattı ve oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı. Eyüpspor'la görüşen oyuncu alt ligde oynamak istemediğini bildirdi. Galatasaray devreye girdi ve oyuncuyu 2 yıllığına kiraladı. Eyüpspor gelecek sezon Süper Lig'e yükselirse Kazımcan'ı alabilecek. Akşam saatlerinde Okan Buruk ile telefonda konuştu. Yeni sezonda Galatasaray forması giyecek.

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