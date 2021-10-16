Galatasaray'dan Beşiktaş maçı sonrası Squid Game göndermesi

Galatasaray'dan ezeli rakiplere gönderme... Galatasaray Kulübü, son günlerin popüler dizisi Squid Game temalı bir paylaşım yaptı.
Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir'e 3-2 mağlup olduğu maçın ardından yaptığı paylaşımda "Türkiye'de bu bölümü geçebilen ilk ve tek kulübüz" ifadelerini kullandı.
Güney Kore yapımı dizide ödüle ulaşmak isteyen oyuncuların oynadığı bir çocuk oyunu, sosyal medyada viral olmuştu.
Galatasaray'ın paylaşımı Twitter'da 100 binin üzerinde beğeni aldı.
İşte sarı kırmızılıların o paylaşımı;
Türkiye’de bu bölümü geçebilen ilk ve tek kulübüz. 😎 #SquidGame pic.twitter.com/XzARSNx3Ak— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 15, 2021
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