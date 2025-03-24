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Galatasaray'dan Beşiktaş derbisi hazırlığı!

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#Galatasaray#Süper Lig#Beşiktaş
Galatasaraydan Beşiktaş derbisi hazırlığı
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2025 20:34

Galatasaray, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü.

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, koşu ve geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından kenar oyunlu çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.15’te yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

 

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#Galatasaray#Süper Lig#Beşiktaş

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