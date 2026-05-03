Galatasaray’dan Bernardo Silva’ya tarihi teklif!

Manchester City’de geçirdiği 9 sezonun ardından takımdan ayrılmaya hazırlanan Bernardo Silva’nın ismi Galatasaray ile anılmaya devam ederken, yıldız oyuncuyla ilgili dikkat çekici bir transfer gelişmesi gündeme geldi.

DEVASA TEKLİF

İspanya basınından Sport’un haberine göre; Galatasaray, 31 yaşındaki futbolcuya oldukça cazip bir teklif sundu. SarıKırmızılılar’ın, bonuslarla birlikte toplamda 50 milyon Euro’ya ulaşabilecek 3 yıllık bir sözleşme önerdiği belirtildi. Silva’nın ise şimdilik sadece bir kulüpten haber beklediği öne sürüldü.

HENÜZ SONUÇLANMADI

Sempre Barca’da yer alan habere göre; kariyerini en üst seviyede sürdürmek isteyen Portekizli orta saha, Barcelona forması giymeyi hedefliyor. Haberde ayrıca, Silva’nın geleceğiyle ilgili kararını aslında önceden verdiği ancak Barcelona Sportif Direktörü Deco’nun, oyuncunun menajeri Jorge Mendes ile yaptığı görüşmede nihai karar için süre talep etmesi nedeniyle transfer sürecinin henüz sonuçlanmadığı ifade edildi.

YAKINDAN TAKİP EDECEK

İspanyol gazeteciler, Bernardo Silva’nın Barcelona ile anlaşamaması halinde Galatasaray’ın bu transferdeki en ciddi adaylar arasında yer aldığını belirtiyor. Dolayısıyla Galatasaraylı yöneticiler, tecrübeli futbolcunun Barça ile görüşme sürecini yakından takip edecek. Yine astronomik rakamlarla ortaya çıkan Suudi Arabistan kulüplerinin ise bu transferde şansının olmadığı, Silva’nın Şampiyonlar Ligi’nde yer almak istediği bildirildi.