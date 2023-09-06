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Galatasaray'dan Berkay Özcan'a karşılık Başakşehir’e takas önerisi

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#Transfer#Galatasaray#Başakşehir
Galatasaraydan Berkay Özcana karşılık Başakşehir’e takas önerisi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2023 07:00

Sarı kırmızılılar geçen sezonun gerçekleştiremediği transferi bu yıl bitirmek istiyor.

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Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele transferleriyle hem savunma ve orta sahayı güçlendiren hem de bu iki ismi Şampiyonlar Ligi kadrosuna yetiştirmeyi başaran Galatasaray transferde bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor. Bu sezon 3 kulvarda da başarılı olmak isteyen sarı kırmızılılar özellikle zorlu maratonda orta sahayı bir yerli oyuncu ile daha takviye etmek istiyor. Bu bölge için daha önce Salih Özcan ve Berat Özdemir’in isimleri anılsa da yönetimin hedefindeki futbolcu Başakşehir forması giyen Berkay Özcan.

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BURUK’UN ESKi ÖĞRENCiSi 

Okan Buruk’un Başakşehir’in başındayken takıma kazandırdığı 25 yaşındaki futbolcuyu Galatasaray geçen sezonunun başında da transfer etmek isterken İstanbul ekibinin bonservis talebi sonrası taraflar anlaşma sağlayamamıştı. Şimdi ise Cimbom, takas teklifi ile yeniden Başakşehir’in kapısını çalmaya hazırlanıyor. Milli oyuncuya karşılık Leo Dubois’yı önerecek olan sarı kırmızılılar transfer gerçekleşirse hem yabancı kontenjanında yer açacak hem de yerli rotasyonunu güçlendirecek.

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#Transfer#Galatasaray#Başakşehir

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