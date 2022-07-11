Galatasaray'dan bayram temizliği!

Haberin Devamı

Transfer çalışmalarını sürdüren ve Sergio Oliviera, Abdülkerim Bardakçı ve Kazımcan Karataş’ı kadrosuna katan Galatasaray, vergi ve geciken bonservis sorunlarını da ortada kaldırdı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve yönetimi söz verdiği gibi kulübün kısa vadedeki finansal sorunlarını çözmeye başladı. Özbek ve yönetimi bayram öncesinde Sportif A.Ş.’ye 100 milyon TL’lik bir girdi sağlarken Muhammed’in parası dışındaki ödemeler buradan yapıldı.

FIFA TEHLİKESİ SONA ERDİ

4 MiLYON DOLAR: Mustafa Muhamed’in 4 milyon dolarlık bonservis bedelini ödeyerek FIFA tehlikesini ortadan kaldıran sarı kırmızılılar geçen yıl kadrosuna kattığı futbolcular için de önemli bir ödeme yaptı.

6 İSMİN TAKSİTLERİ YATTI

5 MiLYON EURO: Cimbom; Nelsson, Cicaldau, Morutan, Barış Alper Yılmaz, Berkan ve Sacha Boey’in kulüplerine yaklaşık 5 milyon Euro’luk ödeme yaptı. Bu 6 futbolcunun geciken bonservis taksitlerinin yatırılmasıyla kulüp bu nedenle de rahat bir nefes aldı.

Haberin Devamı

ESKİ BORÇ DA KAPANDI

500 BiN DOLAR: Yönetimi şaşırtan ödemelerden biri ise 2017 yılında kadroya katılan ve tam 2 yıl önce Galatasaray’dan ayrılan Mariano’ya yapılan ödeme idi. 2017-2021 yılları arasında Galatasaray forması giyen Mariano’nun, 500 bin dolarlık geciken alacağı da hesabına yatırıldı

VERDİ BORCU DA KALKTI

20 MiLYON TL: Sarı kırmızılılarda Dursun Özbek yönetimi ayrıca bonservis taksitlerinin yanı sıra kulübün vergi borcunu da ortadan kaldırdı. Galatasaray Kulübü, bayram öncesinde 20 milyon TL’lik vergi borcu ödemesi yaptı.