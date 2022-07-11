Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'dan bayram temizliği!

#Galatasaray#FIFA#Olveira
Galatasaraydan bayram temizliği
Ali Naci Küçük

Geçen yıl kadrosuna kattığı futbolcuların transfer taksitlerini yatıran Galatasaray, Mariano’ya çıkan sürpriz ödemenin yanı sıra kulübün vergi borçlarını da kapattı.

Haberin Devamı

Transfer çalışmalarını sürdüren ve Sergio Oliviera, Abdülkerim Bardakçı ve Kazımcan Karataş’ı kadrosuna katan Galatasaray, vergi ve geciken bonservis sorunlarını da ortada kaldırdı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve yönetimi söz verdiği gibi kulübün kısa vadedeki finansal sorunlarını çözmeye başladı. Özbek ve yönetimi bayram öncesinde Sportif A.Ş.’ye 100 milyon TL’lik bir girdi sağlarken Muhammed’in parası dışındaki ödemeler buradan yapıldı.

FIFA TEHLİKESİ SONA ERDİ

4 MiLYON DOLAR: Mustafa Muhamed’in 4 milyon dolarlık bonservis bedelini ödeyerek FIFA tehlikesini ortadan kaldıran sarı kırmızılılar geçen yıl kadrosuna kattığı futbolcular için de önemli bir ödeme yaptı.

6 İSMİN TAKSİTLERİ YATTI

5 MiLYON EURO: Cimbom; Nelsson, Cicaldau, Morutan, Barış Alper Yılmaz, Berkan ve Sacha Boey’in kulüplerine yaklaşık 5 milyon Euro’luk ödeme yaptı. Bu 6 futbolcunun geciken bonservis taksitlerinin yatırılmasıyla kulüp bu nedenle de rahat bir nefes aldı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Heny Onyekuru resmen Adana Demirsporda Transfer açıklaması...Heny Onyekuru resmen Adana Demirspor'da! Transfer açıklaması...Haberi görüntüle

ESKİ BORÇ DA KAPANDI

500 BiN DOLAR: Yönetimi şaşırtan ödemelerden biri ise 2017 yılında kadroya katılan ve tam 2 yıl önce Galatasaray’dan ayrılan Mariano’ya yapılan ödeme idi. 2017-2021 yılları arasında Galatasaray forması giyen Mariano’nun, 500 bin dolarlık geciken alacağı da hesabına yatırıldı

VERDİ BORCU DA KALKTI

20 MiLYON TL: Sarı kırmızılılarda Dursun Özbek yönetimi ayrıca bonservis taksitlerinin yanı sıra kulübün vergi borcunu da ortadan kaldırdı. Galatasaray Kulübü, bayram öncesinde 20 milyon TL’lik vergi borcu ödemesi yaptı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#FIFA#Olveira

BAKMADAN GEÇME!

Bir valiz, bir dava, bir aile... Ve tarihe tanıklık etmiş bir otel

Bir valiz, bir dava, bir aile... Ve tarihe tanıklık etmiş bir otel

#Tarih
Dünyada bir ilk oldu 38 yaşında ve 195 ülkenin tamamını ziyaret etti

Dünyada bir ilk oldu! 38 yaşında ve 195 ülkenin tamamını ziyaret etti

#Jessica Nabongo
İsrailde haritada olmayan küçük bir Arap köyü imkansızı başardı: Maccabi Bnei Reineh Premier Ligde

İsrail'de haritada olmayan küçük bir Arap köyü imkansızı başardı: Maccabi Bnei Reineh Premier Lig'de!

#Maccabi Bnei Reineh

BAKMADAN GEÇME!

Bir valiz, bir dava, bir aile... Ve tarihe tanıklık etmiş bir otel

Bir valiz, bir dava, bir aile... Ve tarihe tanıklık etmiş bir otel

#Tarih
Dünyada bir ilk oldu 38 yaşında ve 195 ülkenin tamamını ziyaret etti

Dünyada bir ilk oldu! 38 yaşında ve 195 ülkenin tamamını ziyaret etti

#Jessica Nabongo
İsrailde haritada olmayan küçük bir Arap köyü imkansızı başardı: Maccabi Bnei Reineh Premier Ligde

İsrail'de haritada olmayan küçük bir Arap köyü imkansızı başardı: Maccabi Bnei Reineh Premier Lig'de!

#Maccabi Bnei Reineh