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Galatasaray'dan Batshuayi bombası! Fenerbahçe ile sözleşmesi biten golcüyle her konuda anlaşma sağlandı

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#Transfer#Galatasaray#Batshuayi
Galatasaraydan Batshuayi bombası Fenerbahçe ile sözleşmesi biten golcüyle her konuda anlaşma sağlandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2024 20:16

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, ilk transferini ezeli rakibi Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi ile yapıyor. Belçikalı golcüyle her konuda anlaşma sağladığı ve golcü futbolcunun sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi. Transfer için yalnızca resmi açıklama kaldı.

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Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, yaz transfer döneminin ilk transferini ezeli rakibi Fenerbahçe'den yapıyor. Sarı-lacivertli formayla harika bir sezon geçiren ve sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi, Galatasaray'a transfer oluyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI, SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

TRT Spor'un haberine göre Galatasaray ile Michy Batshuayi arasında 3 yıllık anlaşma sağlandı. 30 yaşındaki Belçikalı golcünün yıllık 3 milyon euro ve 3 yıla yayılmış şekilde yaklaşık 3 milyon euro da imza parası alacağı belirtildi.

Haberde Batshuayi'nin sağlık kontrolünden de geçtiği vurgulandı. Transferin resmiyete dökülmesi için Batshuayi'nin Fenerbahçe ile olan ve 30 Haziran'da sona erecek sözleşmesmesinin tamamlanması beklenecek.

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FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ

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Batshuayi ile sözleşme uzatma görüşmeleri yapan Fenerbahçe'nin Galatasaray ile aynı maaşı teklif etse de imza parası olarak daha düşük bir teklif yaptığı ifade edildi.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

Michy Batshuayi geçen sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 43 maçta forma giyip 24 gol ve 3 asistlik performansa imza atmıştı.

Galatasaraydan Batshuayi bombası Fenerbahçe ile sözleşmesi biten golcüyle her konuda anlaşma sağlandı

OPSİYONU NEDEN DEVREYE GİRMEDİ?

Belçikalı golcünün Fenerbahçe ile bulunan sözleşmesinde 1 yıl opsiyon vardı ancak opsiyonun devreye girmesi için geçen sezon belli sayıda maçta ilk 11'de görev yapması gerekiyordu. Bu sağlanmadığı için Batshuayi serbest kaldı.

ÜÇ BÜYÜKLERDE FORMA GİYMİŞ OLACAK

Süper Lig kariyerine Beşiktaş ile kiralık olarak başlayan, daha sonra Fenerbahçe'ye 3,5 milyon euro bonservis karşılığı gelmişti. Belçikalı golcü artık yeni sezonda da Galatasaray forması giymeye çok yakın.

GALATASARAY FORMASINI DAHA ÖNCE GİYMİŞTİ

Michy Batshuayi, 2017 yılında arkadaşlarıyla halı sahada maç yaparken Galatasaray forması giymiş ve o dönem sosyal medya yıkılmıştı.

Galatasaraydan Batshuayi bombası Fenerbahçe ile sözleşmesi biten golcüyle her konuda anlaşma sağlandı

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#Transfer#Galatasaray#Batshuayi

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