Galatasaray'dan Başakşehir'e: 'Ver Bertuğ Yıldırım'ı, al ikisinden birini!'

Galatasaray, transfer döneminde santrafor rotasyonuna takviye yapmayı planlıyor. Osimhen ile yola devam edecek olan Sarı-kırmızılılar, Icardi ile sözleşme uzatma görüşmelerini sürdürüyor.

Yönetim, teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda bu bölgeyi güçlendirmeyi düşünüyor. Yerli isimlere yönelen Sarı-kırmızılıların hedefindeki ilk isim Bertuğ Yıldırım.





TAKAS + PARA FORMÜLÜ

Yönetimin, Başakşehir'de forma giyen 23 yaşındaki futbolcunun transferini takas artı bir miktar para karşılığında bitirmek istediği belirtildi.

AHMED KUTUCU VE KAZIMCAN KARATAŞ

Galatasaray'ın, maliyeti düşürme adına takasta kullanmak için iki isim üzerinde durduğu kaydedildi.

Teklif edilebilecek isimlerden biri, ligin ikinci devresini Başakşehir'de kiralık geçiren Kazımcan Karataş. Takas için teklif edilecek diğer isimse Ahmed Kutucu.

PERFORMANSI

Bu sezon Başakşehir ile çıkış yakalayan Bertuğ Yıldırım, 22 maçta 7 gol 3 asist üretti.

23 yaşındaki futbolcunun, turuncu lacivertlilerle 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.