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Galatasaray'dan Başakşehir'e transfer! Seferovic...

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#Transfer#Emre Belözoğlu#Seferovic
Galatasaraydan Başakşehire transfer Seferovic...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2023 11:04

Galatasaray, yaz transfer döneminde büyük umutlarla transfer edilen Haris Seferovic ile yollar ayrılıyor. Süper Lig'den talipleri olan İsviçreli golcünün bir İstanbul kulübüyle büyük ölçüde anlaştığı iddia edildi.

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Galatasaray'ın sezon başında Benfica'dan satın alma opsiyonlu olarak 1 milyon euro karşılığında transfer ettiği Seferovic, Sarı-kırmızılı takımda beklentileri karşılayamadı. Süper Lig'de 10 maçta 378 dakika süre alan İsviçreli golcü golle tanışamazken kupada çıktığı 3 maçta iki gol kaydetti.

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SATIN ALMA OPSİYONU 2.5 MİLYON EURO

Galatasaray'a 1 sezon kiralık gelen Seferovic için Benfica ile yapılan sözleşmede 2,5 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor.

GÖZDEN DÜŞTÜ! BAŞAKŞEHİR İLE GÖRÜŞÜYOR

Takımdaki diğer golcüler Gomis ve Icardi'nin gerisine düşen Seferovic, Barış Alper'in de forvette kullanılmaya başlanmasıyla rotasyonda iyice geriye düştü. Galatasaray yönetimi, İsviçreli golcüyle yolları ayırmanın formülünü ararken Seferovic'e Süper Lig'den talipler geldi. Fanatik'in haberine göre BAŞAKŞEHİR ve Alanyaspor, Seferovic ile ilgileniyor. Seferovic'in Başakşehir ile büyük ölçüde anlaşmaya vardığı belirtildi.

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İSTANBUL'DA KALMAK İSTİYOR

Alanyaspor'dan da teklif alan Seferovic, çocuklarının eğitimi için İstanbul'da kalmayı tercih ettiği ifade edildi.

Galatasaraydan Başakşehire transfer Seferovic...

 

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#Transfer#Emre Belözoğlu#Seferovic

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