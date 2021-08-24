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Futbol
Haber Giriş: 24.08.2021 - 16:50 | Son Güncelleme:

Galatasaray'dan Başakşehir'e teşekkür

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Galatasaray'dan Başakşehir'e teşekkür

Galatasaray Kulübü, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübüne Başakşehir Fatih Terim Stadı'nı 2 maçlığına kullanımlarına sundukları için teşekkür etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, "Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nın zemin çalışmaları sürecinde kendimizi evimizde hissettiren, 28 Temmuz'daki Galatasaray-PSV Eindhoven ve 5 Ağustos'taki Galatasaray-St. Johnstone maçlarımızı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynamamızı sağlayan, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ ve kulüp yönetimine en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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