Galatasaray'dan Başakşehir'e teşekkür

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, "Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nın zemin çalışmaları sürecinde kendimizi evimizde hissettiren, 28 Temmuz'daki Galatasaray-PSV Eindhoven ve 5 Ağustos'taki Galatasaray-St. Johnstone maçlarımızı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynamamızı sağlayan, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ ve kulüp yönetimine en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.