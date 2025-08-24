Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'a kafa izni!

Haberin Devamı

Suudi Arabistan’ın NEOM SC takımından gelen cazip teklifi kabul eden ve transfer için Galatasaray’dan onay bekleyen Barış Alper Yılmaz konusunda dün önemli bir gelişme yaşandı...

Hasta olduğu gerekesiyle hafta içinde bazı antrenmanlara katılmayan genç futbolcu, dün tesislere gelmesine rağmen takımla birlikte çalışmadı ve salonda bireysel idman yaptı. Teknik direktör Okan Buruk, Kayserispor maçının kafilesine Barış’ı almazken, oyuncunun kadro dışı bırakıldığı iddiası ortaya atıldı.

Büyük yankı yaratan iddia üzerine bir açıklama yapan Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, milli futbolcunun kadro dışı bırakılmasının söz konusu olmadığını vurgulayıp şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray için çok büyük bir değerdir

"Bugün (dün) bir YouTube kanalının X hesabında çıkan ‘Barış Alper Yılmaz’ın süresiz kadro dışı bırakıldığı’ yönündeki haberler tamamen asılsızdır. Bu tür haberler hem oyuncumuza hem de kulübümüze zarar vermekte olup, hangi motivasyonla servis edildiğini anlamak mümkün değildir. Barış, aidiyeti ve sahadaki hırsıyla Galatasaray için çok büyük bir değerdir. Kayserispor maçı kafilesinde yer almamasının nedeni, içinde bulunduğu sürecin kendisine daha fazla yük olmaması amacıyla, teknik heyetimiz ve yönetimimizin ortak kararıdır. Bu karar tamamen oyuncumuzu koruma amaçlı olup, kadro dışı bırakılması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir.

NE OLMUŞTU? NEOM’un teklifi baş döndürdü

NEOM SC, Barış Alper Yılmaz’a, halen Galatasaray’da yılda kazandığı ücretin çok daha fazlasını teklif etti. Cazip öneriyi kabul eden milli futbolcu, transfer olmak için kulüp yönetiminden izin istedi.

Galatasaray Kulübü, NEOM’un kendilerinden izin almadan Barış’la transfer görüşmesi yaptığını iddia edip, konuyla ilgili tüm hukuki haklarını kullanacağını duyurdu. Dursun Özbek, Barış Alper’i kesinlikle satmayı düşünmediklerini açıkladı.

Barış'ın temsilcisi Tuncay Maldan, “Tüm görüşmeler yönetimin bilgisi dahilinde yapıldı. Yönetim bu yaz için Barış’a ‘İstediğin kulübe gidebilirsin’ diye söz verdi” açıklamasını yaptı.

MORALi BOZULDUĞU iÇiN ANTRENMANA ÇIKMIYOR

Barış Alper'in menajeri Tuncay Maldan, dün akşam Beyaz TV’ye yaptığı açıklamada, yaşananları değerlendirdi ve bundan sonra olacakları anlattı:

“Geçen yaz ve devre arasında Barış’a çok sayıda teklif geldi. Barış, ‘Şampiyonluk yolunda gitmemiz doğru değil’ dedi, gitmedi. Nottingham Forest ve West Ham dışında da teklifler geldi. Devre arası yönetimle görüştük, ‘Şampiyonluktan sonra Barış’a kolaylık sağlayacağız’ dediler. NEOM’dan ilgi olduğunu ilk yönetimden duydum. Barış’ın yıllık ücreti şu an 2 milyon Euro civarında.

REKOR TEKLiF GELECEK

Şu an NEOM son teklifini yapmadı. Bir Türk futbolcuya gelecek rekor fiyat olacak. Sürecin uzaması Barış’ın moralini bozdu. Hocasıyla görüşerek antrenmana çıkmak istemedi. Komisyon nedir! Bu çirkin bir olay! Benim oyuncumu takımdan koparma isteğim yok. İki tarafın da mutlu olacağı bir ortam olsun.”

