Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz ve transfer kararı! Bonservisi belli oldu

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Galatasaray’ın son 3 sezonda kazandığı şampiyonluklarda önemli rol oynayan Barış Alper Yılmaz, Avrupa kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor.

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Çok yönlü oyun yapısıyla dikkat çeken milli futbolcu, İngiltere, İtalya ve Almanya’dan ciddi ilgi görüyor.

Daha önce İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest’ın ilgilendiği Barış Alper’i, West Ham United uzun süredir yakından takip ediyor.

Serie A’nın köklü kulüplerinden Inter de milli oyuncunun durumunu yakından izlerken, Bundesliga temsilcisi RB Leipzig de listesine Barış Alper’i eklemiş durumda.

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Galatasaray cephesinde ise oyuncunun geleceğiyle ilgili net bir karar alınmış değil.

Teknik direktör Okan Buruk da Barış Alper’in kadroda tutulmasından yana ve oyuncunun satılmasını istemiyor. Ancak Barış Alper Yılmaz’ın İngiltere’de oynama hayali bulunduğu biliniyor. Bu nedenle transferde son kararı genç oyuncunun vereceği ifade ediliyor.

Öte yandan Galatasaray yönetiminin, Barış Alper için 30 milyon Euro’nun altındaki tekliflere sıcak bakmadığı öğrenildi.

Transferin seyrini hem oyuncunun kararı hem de kulüplerin teklifleri belirleyecek.