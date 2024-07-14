Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Teklifleri reddediyoruz | Hojbjerg'le ilgileniyoruz

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Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) gösterdiği performansla Avrupa futbol kamuoyunun dikkatini çeken milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'a gelen teklifleri düşünmeden reddettiklerini söyledi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Linz kenti yakınlarından Geinberg kasabasında kamp yapan sarı-kırmızılı takıma eşlik eden Hatipoğlu, basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi.

EURO 2024'te gösterdiği performansla beğeni toplayan Barış Alper'in takımdan ayrılma durumunun olup olmadığının sorulması üzerine Hatipoğlu, "Barış Alper Yılmaz satılık değil. Barış dahil birçok oyuncuya teklif geliyor. Bazılarını hiç düşünmeden reddediyoruz. Barış bunlardan biri. Kerem Aktürkoğlu ile ilgili de birkaç teklif var. Kerem'i de bırakmak istemiyoruz. Milli takımda çok başarılı bir oyuncu. Bu kadar yerliye ihtiyaç duyulan bir dönemde Kerem gibi bir futbolcuyu kaybetmek istemeyiz." diye konuştu.

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Transfer çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Hatipoğlu, "Cenk Ergün profesyonel olarak görüşmeleri yürütüyor. Ben ve Maruf Güneş de yönetici olarak çaba gösteriyoruz. Başkanımız bizzat sürecin içinde. Her noktayla ilgili bilgiler veriyoruz. Birçok isim yazılıyor. Bu çağda görüşmelerin saklanabilmesi mümkün değil. Bunun sadece Galatasaray tarafı yok. Diğer kulüp, oyuncu, menajer tarafı da var. Bu kadar insanın işin içinde olduğu bir yerde gizliliği sağlayabilmek çok önemli bir zorluk. Gizlilik belli yerlerde elimizi güçlü kılıyor. Transfer görüşmelerimiz devam ediyor. Çok ciddi çalışıyoruz. Şu an bitirmek istesek bitirebileceğimiz hem sağ bek hem orta saha var. Transferi 'Bitirdim' dedikten en az üç gün sonra KAP'a bildirebiliyorsunuz. Sözleşmeler gidip geliyor. Emin olun hem sağ bekte hem de orta sahada bugün 'Tamam' desek imza atabileceğimiz seçenekler var. Alternatifli ve birbirinden iyi oyuncular var. Hepsiyle ilgili şartları öğrenip karar vermek istediğimiz için hala birine 'Tamam' demedik." ifadelerini kullandı.

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"TRANSFERLERİN KAMPA YETİŞMEMESİ BİR PROBLEM DEĞİL"

İbrahim Hatipoğlu, yeni transferlerin kampa yetişmemesinin sorun olmayacağını dile getirdi.

Görüştükleri hiçbir futbolcunun boşta olmadığını aktaran sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi, "Görüştüğümüz oyuncuların tamamı ya EURO 2024'te veya Kupa Amerika'da oynadı ya da kendi takımlarıyla kampta. Bu oyuncuların hiçbiri boşta, antrenmansız değil. Anlaşsak bile kampa gelmeleri mümkün değil. Bu adamlar ya milli takım iznindeler ya kampta oldukları için kesinleşmeden gelemezler ya da Kupa Amerika'da oynuyorlar. Kampa yetişmemesi bir problem değil. Geçmişte boşta, bonservissiz oyuncularla görüşmeler yaptığımız için kampa yetişmeleri çok önemliydi. Çünkü bir takımla antrenman yapmıyorlardı. Bugün alacağımız oyuncular, hazır gelecektir. Bence bu kampa yetişmesi zor ama ikinci kampa yetişir." şeklinde görüş belirtti.

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Hatipoğlu, transferde teknik ve idari açıdan değerlendirmeler yapıldığını vurgulayarak, "Transferde kararı Okan hoca ile birlikte veriyoruz. Teknik yönünün yanında bir de maliyet var. Seçenekler içinde hepsi aynı özellikte. Biri daha hücuma yönelik diğerinin defansif özellikleri daha iyi. Bunlar içinde maliyet ve performans birlikte değerlendiriliyor. Transferde hem hocamızın teknik açıdan bakışı hem de idari kısmın maliyetiyle ilgili vereceği karar önemli." değerlendirmesinde bulundu.

"BONSERVİSİ OLAN, İYİ OYUNCULARLA GÖRÜŞÜYORUZ"

İbrahim Hatipoğlu, transfer maliyetleriyle ilgili, "Bonservisi olan, iyi oyuncularla görüşüyoruz. Bu oyuncuların da maliyeti tek haneli olmuyor." dedi.

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Transferde kendileri için toplam maliyetin önemli olduğunu belirten Hatipoğlu, "Premier Lig'den ve Manchester United'dan bir oyuncuyla ilgileniyoruz. Bunun maliyetinin yüksek olması kadar doğal bir şey yok. Bonservisiyle ilgili görüşülüyor. Bizim için karar noktasında bonservis ve oyuncu alacağıyla toplam maliyet önemli. Hem kulüple hem de oyuncuyla olan görüşmeler tamamlandığında maliyet ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Tottenham forması giyen Danimarkalı orta saha oyuncusu Pierre-Emile Hojbjerg ile ilgilendiklerini aktaran sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi, "Hojbjerg çok iyi bir oyuncu. Çok talibi var. Seçeneklerin hepsini gördükten sonra karar vermek istediğini söylüyor. O diğerlerine göre daha fazla zaman alabilir." ifadelerini kullandı.

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Hatipoğlu, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'in formasını giyen 21 yaşındaki sağ bek Guela Doue ile Manchester United'ın İskoç orta saha oyuncusu Scott McTominay için görüşmelerin devam ettiğini anlatarak, "Doue için basında 8-9 milyon avro teklif yaptığımız yazıldı ama daha az bir teklif yaptık. Sağ bekteki bütçemiz 10-11 milyon avro değil. Bunun altında bir bütçe ayırdık. Doue, bizim ihtimallerimizden bir tanesi. Herhangi negatif bir durum yok. Görüşmeler devam ediyor. McTominay ve Doue ile eş zamanlı yürüyen başka oyuncular var. Aaron Wan-Bissaka da önceliğimiz değil." şeklinde görüş belirtti.

Adanaspor'un milli futbolcusu Oğuz Aydın için tekliflerini sunduklarını dile getiren Hatipoğlu, "Oğuz Aydın transferi çok net. Kanat transferi arayışı yok. Hem sağ hem de sol kanatta ciddi oyuncularımız var. Bir oyuncu arayışında değiliz. Oğuz Aydın, iyi bir oyuncu. Türk olmasından dolayı yatırım olarak düşünebileceğimiz bir oyuncuydu. Şartlarımızı bildirdik. O şartlar oluşursa Oğuz Aydın transferi gerçekleşebilir. Biz olsun diye ısrarcı değiliz." açıklamasını yaptı.

Yerli transferi yapıp yapmayacakları sorusuna, "Doğrudan oynayacak bir yerli transferi olacağını zannetmiyorum. Sadece yatırımlık, genç oyuncular olabilir." yanıtını veren Hatipoğlu, 10 numara arayışında olup olmadıklarıyla ilgili, "Şu ana kadar sağ bek ve orta saha için oyuncu arayışımız var. Onlar bittikten sonra gidenler, yeni bir transfer ihtiyacımız olup olmayacağını belirleyecek." dedi.

"ŞU ANDA ELİMİZDE CİDDİ YABANCI OYUNCU VAR"

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hatipoğlu, yabancı kuralından dolayı ellerinden oyuncu çıkarmaları gerektiğini söyledi.

Yeni transfer yaparken yabancı oyuncu kuralını da düşündüklerini dile getiren Hatipoğlu, "Bir hesap yapmamız lazım. Türkiye'de yeni sezonda 12 yabancı futbolcu oynayacak. Lisans çıkarabileceğimiz yabancı oyuncu sayısı 12. Fazlasıyla ya feshedeceksiniz ya da lisans çıkarmayacaksınız. Açıkta bekleyip oynamamak futbolcuların kabul edeceği bir şey değil. Gelecekler kadar gidecekler de önemli. Şu anda elimizde ciddi yabancı oyuncu var. Bu sadece Galatasaray'ın problemi de değil. Tüm takımların problemi var. Oyuncu alırken bunları da düşünmek zorundayız." diye konuştu.

İbrahim Hatipoğlu, yabancı kuralıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonuyla görüşüp görüşmediklerinin sorulması üzerine, "Yabancı sayısı her sene değişmemeli. Türk futbolundaki yabancı sorunu bitmeyen bir yara. Bence 14 yabancı kuralı en iyisiydi. Bu saatten sonra yabancı sayısının değişeceğine ihtimal vermiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"DEFANS HATTINI BOZMAK İSTEMİYORUZ"

Hatipoğlu, stoper rotasyonundaki Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ve Victor Nelsson'u ellerinde tutmak istediklerini vurguladı.

Kolombiya Milli Takımı ile Kupa Amerika'da finale yükselen Davinson Sanchez'e teklifler olduğunu belirten Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Galatasaray'ın kadrosu, ismi büyük oyunculardan kurulu. Icardi, Mertens, Muslera, Zaha, Ziyech, Torreira, Sanchez büyük isimli oyuncular. Bunlara Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Barış Alper de eklendi. Bu sezonki hem Avrupa Şampiyonası hem de Kupa Amerika, Galatasaraylı oyuncuların şovuna dönüştü. Sanchez'e de çok ciddi teklifler var. O da satmak istemediğimiz oyunculardan biri. Abdülkerim, Nelsson ve Sanchez'den kurulu çok kuvvetli bir defansımız var. Hocamız üçünden de memnun. Bunları destekleyen 2 genç Türk oyuncumuz var. Biri Emin Bayram diğeri Metehan Baltacı. Kaan Ayhan gerektiği zaman bize bu bölgede katkı veriyor. Elimizin çok güçlü olduğu bir yer. Buna rağmen daha çok oynayan bu üçlüyü bozmak istemiyoruz. Galatasaray, 25. şampiyonluğu çok istiyor. İlk hedefimiz Süper Lig'de şampiyon olacak bir kadro kurmak, 5. yıldızı takmak ve bu sezon değişen yeni formatıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkmak. Bunun için elinizdeki iyi oyuncuları korumanız gerekir. Mevcut kadromuza 2-3 iyi oyuncu almamız gerekiyor. Zaten Batshuayi'yi alarak birini gerçekleştirmiş olduk. Kendisi bizim için çok önemli bir transfer. Diğerler transferleri de ilerleyen günlerde yapacağız. Satma konusunda da iyi oyuncularda tok satıcı konumundayız."

"MATHİAS ROSS İÇİN ÖNEMLİ BİR TEKLİF VAR"

Sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi, Danimarkalı savunma oyuncusu Mathias Ross'a ciddi teklif olduğunu söyledi.

Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Tete, Mathias Ross ve Sergio Oliveira'nın durumlarını değerlendiren Hatipoğlu, "Bu oyuncular için 'Satmak istiyoruz' veya 'Kadromuzda düşünmüyoruz' diyemeyiz. Hepsi Galatasaray'ın sözleşmeli futbolcuları. Bazılarına teklifler var. Oyuncular da bu tekliflere sıcak bakarsa sayılan futbolcularla ilgili tasarrufta bulunabiliriz. Ross ile ilgili ciddi bir teklif var. Oynama şansı az olan yabancı futbolcuları ya kiralık ya da bonservisiyle göndererek değerlendirmek zorundayız. Mathias Ross için de önemli bir teklif var. Onu da değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"ELEŞTİREN GALATASARAYLILARA SAYGI DUYUYORUZ"

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, taraftarların transferle ilgili eleştirilerini haklı bulduğunu ancak kulüp için en doğrusunu yapmak istediklerini söyledi.

Yapıcı eleştirileri saygıyla karşıladıklarını dile getiren Hatipoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bize gelen eleştiriler var. Uçurtmayı yükselten rüzgar değil, rüzgara karşı verdiği mücadeledir. Bu rüzgarlara karşı bizim mücadelemiz devam ediyor. Sebebi uçurtmayı en yukarı taşıyabilmek. Taraftar transfer konusunda haklı. Şu anda en az transfere ihtiyaç duyan takımız. Buna rağmen en çok eleştirilen de biziz. Seyircimizi, taraftarımızı anlıyoruz. Kampa yetiştireceğimizi söyledik ama burada tek mazeret görüştüğümüz oyuncuların turnuvalarda oynaması veya takımlarıyla kampta olması. Onlar bir şekilde hazırlanıyorlar. Gelen oyuncu antrenmansız olmayacak. Eleştiren Galatasaraylılara saygı duyuyoruz. Ancak bize güvensinler. Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda en doğru transferi yapmak istiyoruz. Az kaldı. Bittiği zaman bunu herkes değerlendirecek. Bizi sadece hakaretler üzüyor. Bunlar üzücü ve hak etmediğimiz şeyler. İkincisi de taraftar olmadığı belli olan sosyal medyada yazılanlar. Onları da dikkate almamaya çalışıyoruz. Galatasaray her zaman eleştiriye açık bir kulüp. Kültüründe eleştiri var. Ancak eleştirirken de doğru ve yapıcı eleştiri önemli. Yıkıcı eleştirilerin kimseye faydası yok. Rakiplerimiz 2-3 transfer yaptı diye kıyamet kopuyor. Bu takım, o rakiplere geçen sezon 50 puan fark attı. Elbette ki transfer yapacaklar. Onların başka seçenekleri yok."