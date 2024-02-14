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Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz için Arda Güler taktiği!

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#Galatasaray#Transfer#Barış Alper Yılmaz
Galatasaraydan Barış Alper Yılmaz için Arda Güler taktiği
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2024 10:41

Galatasaray'da bu sezon yıldızını parlatan Barış Alper Yılmaz için Avrupa kulüplerinin ilgisi giderek artıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, milli futbolcu için Arda Güler taktiği izleyecek.

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Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan, UEFA Avrupa Ligi'nde ve Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın yükselen performansı devam ediyor.

Bu sezon birçok bölgede görev yapan ve son haftalarda attığı gollerle takımı sırtlayan Barış Alper'i İngiliz ve Alman kulüpleri yakın takibe aldı.

Ara transfer döneminde de teklifler gelen 2000 doğumlu futbolcu için sezon sonunda Avrupa'dan cazip teklifler gelmesine kesin gözle bakılıyor.

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2021 yazında Keçiörengücü'nden 1.8 milyon euro bonservis karşılığında kadroya katılan Barış Alper Yılmaz'ın sonraki satışından yüzde 20 pay, eski kulübüne gidecek. Sabah'ın haberine göre Sarı-kırmızılı kulüp, bu maddeyi kaldırmak için harekete geçti.

Bilindiği üzere Fenerbahçe, geçen sezonun sonlarında Arda Güler'in sözleşmesinde bulunan yüzde 20'lik hakkını 2,5 milyon euro karşılığında eski kulübü Gençlerbirliği'nden almış ve Real Madrid'in ödediği 20 milyon euroluk bonservisin tamamını kasasına koymuştu.

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Galatasaray cephesi de en az 20 milyon euro değer biçilen milli futbolcu için benzer bir girişimde bulunacak ve Keçiörengücü ile pazarlık masasına oturacak.

Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray formasıyla 38 maçta görev yapıp 4 gol attı ve 5 asist yaptı.

Galatasaraydan Barış Alper Yılmaz için Arda Güler taktiği

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#Galatasaray#Transfer#Barış Alper Yılmaz

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