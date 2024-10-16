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Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz açıklaması! O maça yetiştirilmeye çalışılıyor

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#Galatasaray#Barış Alper Yılmaz#Süper Lig
Galatasaraydan Barış Alper Yılmaz açıklaması O maça yetiştirilmeye çalışılıyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2024 19:34

Galatasaray Futbol Takım Doktoru Yener İnce, Milli Takım'da sakatlanan Barış Alper Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Antalyaspor maçının taktiği üzerinde duruldu.

Kerem Demirbay, Michy Batshuayi ve milli takımlarından geç dönen futbolcular antrenmanda yer almadı.
Öte yandan antrenmanda Teknik Direktör Okan Buruk'un doğum günü kutlandı. Basın mensuplarının getirdiği pastayı üfleyen Buruk kutlama için teşekkür etti.

Galatasaray Futbol Takım Doktoru Yener İnce ise, milli takımda sakatlanan Barış Alper Yılmaz'ın durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Milli takımdan sakat döndü. Tedavisine başladık. Yetiştirebildiğimiz ilk maça yetiştireceğiz, süre vermiyorum. İmkan dahil olursa Antalyaspor maçına bile yetiştirmek için uğraşıyoruz" dedi.

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Galatasaray yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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#Galatasaray#Barış Alper Yılmaz#Süper Lig

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