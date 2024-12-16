Galatasaray'dan ayrılmıştı... Eyüpspor'a transfer oldu!

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Galatasaray'ın altyapısından yetişen Hamza Akman, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'a transfer oldu.
İstanbul ekibi, Hamza Akman ile 3.5 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.
Resmi açıklama şöyle,
ikas Eyüpspor’a Hoş Geldin Hamza Akman!
ikas Eyüpspor’umuz, Hamza Akman ile 3.5 yıllık anlaşmaya vardı.
Hamza Akman’a ‘hoş geldin’ diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz.
DANİMARKA'DAN TÜRKİYE'YE...
Aynı eski Galatasaraylı Ayhan Akman'ın oğlu olan Hamza Akman, sezon başında Galatasaray’dan ayrılıp Danimarka’nın Sonderjyske takımına transfer olmuştu.
Sonderjyske, sezon başında 3 yıllık sözleşme imzaladığı Hamza Akman'ın sözleşmesinin henüz 3 ay dolmadan feshedildiğini açıkladı.
Danimarka liginde hiç forma şansı bulamayan Hamza Akman, kupada 27 dakika sahada kalırken; Rezerv takımla 2 maçta 145 dakika sahada kalabilmişti.