Galatasaray'dan ayrılmak isteyen futbolcuya 6 talip! İspanyol kulüpleri sıraya girdi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2025 18:43

Galatasaray'da takıma yapılacak takviyeler kadar ayrılacak isimlerde gündemde. Sarı-kırmızılıların devre arasında yollarını ayırması beklenen futbolcuya 6 kulübün talip olduğu belirtildi.

Süper Lig'in ilk devresini lider tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.

Bazı isimlerle yolların ayrılması beklenirken, başarılı orta saha oyuncusuna talipler olduğu öne sürüldü.

2'Sİ İSPANYA'DAN 6 TALİP

beIN Sports'un haberine göre; Galatasaray'dan ayrılması muhtemelen isimlerden Berkan Kutlu'ya 4'ü Süper Lig olmak üzere 6 kulüp talip oldu.

Haberde, az süre bulduğu için kulüpten ayrılmak isteyen Kutlu'yu Trabzonspor, Alanyaspor, Kayserispor ve Kocaelispor'un transfer listesine aldığı yazıldı. Ayrıca, La Liga'dan Getafe ve Espanyol'un da oyuncuyu gündemine aldığı ifade edildi.

TEKNİK HEYET KARARINI BEKLİYOR

Öte yandan Berkan Kutlu'nun transfer görüşmelerine başlamak için teknik heyet ve yönetimin kararını beklediği belirtildi.

PERFORMANSI

Sarı-kırmızılı forma altında 5. sezonunu geçiren Berkan Kutlu, bu sezon tüm kulvarlarda sadece 9 maçta 62 dakika süre aldı. Söz konusu karşılaşmalarda ise 1 asistlik skor katkısı üretti.

