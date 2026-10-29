Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra adeta yeniden doğdu! Performansıyla Avusturya'yı sallıyor!

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Futbolculuk kariyerinde çok erken yaşta patlama yapan ve 18 yaşında kiralık olarak Barcelona'nın yolunu tutan Türk asıllı Avusturyalı kanat oyuncusu Yusuf Demir, 2022 yazında Galatasaray'a transfer olmuştu.

Sarı-kırmızılı takımda geçirdiği yaklaşık 3.5 yılda yalnızca 26 maçta toplam 708 dakika şans bulan Yusuf Demir, bu süre zarfında kiralandığı Basel'de de 13 maçta forma giyebilmişti.

6 MİLYON EUROYA ALINDI, BEDAVAYA GÖNDERİLDİ

6 milyon euro karşılığında transfer olduğu Galatasaray'dan geçtiğimiz sezonun devre arasında bedelsiz olarak eski takımı Rapid Wien'e dönen 23 yaşındaki kanat oyuncusu, sezonun ikinci yarısında kondisyon açığını kapattı.

Bu sezona fırtına gibi giren Yusuf Demir, adeta kariyerinin ikinci baharını yaşamaya başladı.

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17 MAÇTA 12 GOLLÜK KATKI SAĞLADI!

Avusturya Ligi (Bundesliga), Avusturya Kupası ve Konferans Ligi'nde toplam 17 resmi maça çıkan Yusuf Demir, 6 gol atıp 6 da asist üreterek toplamda 12 gole doğrudan katkı sağladı.

5 YIL ARADAN SONRA MİLLİ TAKIMA DAVET EDİLEBİLİR

Yusuf Demir'in sergilediği bu performansın ardından son olarak Ekim 2021'de formasını giydiği Avusturya Milli Takımı'na davet edilmesi bekleniyor.