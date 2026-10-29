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Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra adeta yeniden doğdu! Performansıyla Avusturya'yı sallıyor!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Yusuf Demir#Rapid Wien
Galatasaraydan ayrıldıktan sonra adeta yeniden doğdu Performansıyla Avusturyayı sallıyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2026 16:52

Galatasaray'a büyük ümitlerle gelen ancak beklentileri karşılayamayan Yusuf Demir, geçtiğimiz sezonun ortasında transfer olduğu eski takımı Rapid Wien'de adeta yeniden doğdu. İşte detaylar...

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Futbolculuk kariyerinde çok erken yaşta patlama yapan ve 18 yaşında kiralık olarak Barcelona'nın yolunu tutan Türk asıllı Avusturyalı kanat oyuncusu Yusuf Demir, 2022 yazında Galatasaray'a transfer olmuştu.

Sarı-kırmızılı takımda geçirdiği yaklaşık 3.5 yılda yalnızca 26 maçta toplam 708 dakika şans bulan Yusuf Demir, bu süre zarfında kiralandığı Basel'de de 13 maçta forma giyebilmişti.

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6 MİLYON EUROYA ALINDI, BEDAVAYA GÖNDERİLDİ

6 milyon euro karşılığında transfer olduğu Galatasaray'dan geçtiğimiz sezonun devre arasında bedelsiz olarak eski takımı Rapid Wien'e dönen 23 yaşındaki kanat oyuncusu, sezonun ikinci yarısında kondisyon açığını kapattı.

Bu sezona fırtına gibi giren Yusuf Demir, adeta kariyerinin ikinci baharını yaşamaya başladı.

Galatasaraydan ayrıldıktan sonra adeta yeniden doğdu Performansıyla Avusturyayı sallıyor

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17 MAÇTA 12 GOLLÜK KATKI SAĞLADI!

Avusturya Ligi (Bundesliga), Avusturya Kupası ve Konferans Ligi'nde toplam 17 resmi maça çıkan Yusuf Demir, 6 gol atıp 6 da asist üreterek toplamda 12 gole doğrudan katkı sağladı.

Galatasaraydan ayrıldıktan sonra adeta yeniden doğdu Performansıyla Avusturyayı sallıyor

5 YIL ARADAN SONRA MİLLİ TAKIMA DAVET EDİLEBİLİR

Yusuf Demir'in sergilediği bu performansın ardından son olarak Ekim 2021'de formasını giydiği Avusturya Milli Takımı'na davet edilmesi bekleniyor.

Galatasaraydan ayrıldıktan sonra adeta yeniden doğdu Performansıyla Avusturyayı sallıyor

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#Galatasaray#Yusuf Demir#Rapid Wien

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