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Futbol
İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 27.07.2020 - 12:51,Son Güncelleme:

Galatasaray'dan ayrıldı, Menemenspor'a gitti | Transfer Haberleri

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Galatasaray'dan ayrıldı, Menemenspor'a gitti | Transfer Haberleri
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Galatasaray'da yeni sezon yapılanması sürerken takımdaki ayrılıklar da netleşti. Sarı kırmızılıların genç futbolcusu Menemenspor'a transfer oldu.

TFF 1. Lig'de yeni sezonun çalışmalarına başlayan ve ilk olarak Nijeryalı sağ kanat Bulbwa ile sözleşme imzalayan Ekol Göz Menemenspor, Galatasaray'ın genç defans oyuncusu Gökay Güney transferinde mutlu sona ulaştı.

Galatasaray'ın altyapısından yetişip 4 sene önce profesyonel olan 21 yaşındaki oyuncunun kiralanacağı bildirildi. Gökay, sarı-kırmızılılarda 1 Süper Lig maçına çıkarken, 7 kez de Ziraat Türkiye Kupası maçında top koşturdu.

Galatasaraydan ayrıldı, Menemenspora gitti | Transfer Haberleri

Gökay, çeşitli yaş kategorilerinde 21 defa milli formayı da terletti.

 

Galatasaraydan ayrıldı, Menemenspora gitti | Transfer Haberleri

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