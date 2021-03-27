Galatasaray'dan ayrılan Younes Belhanda'nın yeni adresi İspanya mı oluyor?

Spor Arena Dış Haber | Galatasaray'dan ayrılan Younes Belhanda için İspanya'dan yeni bir iddia geldi. İspanya'nın Fichajes sitesinin haberine göre Younes Belhanda, Valencia ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

İspanyol basını, Galatasaray'dan olaylı bir şekilde gönderilen Younes Belhanda'nın Valencia ile her konuda anlaştığını ve imzaların kısa bir süre içinde atılacağını belirtti.

İSPANYA'DAN TALİPLERİ VARDI

Valencia'da teknik direktör Javi Garcia'nın da Belhanda'ya onay verdiği kaydedildi. Faslı futbolcu ile La Liga'da Valencia'nın dışında Sevilla ve Real Betis kulüplerinin ilgilendiği iddia ediliyordu.

Galatasaray'a 2017-2018 sezonunun başında gelen ve 2 lig şampiyonluğu yaşayarak takıma 131 maçta 22 gol ve 26 asistlik katkı yapan Belhanda, stat zemini hakkında yönetime yaptığı eleştiri sonrasında takımdan gönderilmişti.

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