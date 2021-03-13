Galatasaray'dan ayrılan Younes Belhanda'nın ilk talipleri belli oldu!

Younes Belhanda'nın Galatasaray'dan sonra yeni takımı neresi olacak? Sarı kırmızılı takımın sözleşmesini feshettiği Faslı oyuncu için ilk talipler belli oldu.

İspanyol Fichajes sitesinin haberine göre La Liga takımlarından Sevilla ve Real Betis, Younes Belhanda'yı kadrolarına katmak istiyorlar.

Belhanda'nın bonservisi olmaması nedeniyle iki takımın da futbolcuyla yakından ilgilendiği belirtiliyor. İspanya'da Endülüs bölgesinde yer alan iki ezeli takım, bu kez transfer için karşı karşıya geldiler.

YAZ TRANSFER DÖNEMİNİN EN GÖZDE İSİMLERİNDEN

Öte yandan İspanyol basını, Belhanda'nın önümüzdeki yaz transfer döneminin en gözde oyuncularından biri olacağını iddia etti. Faslı futbolcuya yaz aylarında birçok teklif gelmesi bekleniyor.

Galatasaray'a 2017-2018 sezonunun başında gelen ve 2 lig şampiyonluğu yaşayarak takıma 131 maçta 22 gol ve 26 asistlik katkı yapan Belhanda, stat zemini hakkında yönetime yaptığı eleştiri sonrasında takımdan gönderilmişti.

Sivasspor maçı sonrası stat zemini nedeniyle yönetimi eleştirmesinin ardından sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilen Faslı oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden camiaya veda etti.

GALATASARAY'A VEDA ETTİ

Sosyal medya hesabından takımla çekilen bir fotoğrafını paylaşan Belhanda, "Sizlerin eşliğinde harika bir 4 sene geçirdim. Desteğiniz için teşekkürler. Hocam Fatih Terim’e teşekkürler. Takım arkadaşlarım, sizlere teşekkürler. Çalışanlara teşekkürler. Taraftarlara teşekkürler. Sizleri asla unutmayacağım" notunu düştü.

BELHANDA NE DEMİŞTİ?

Belhanda, Demir Grup Sivasspor karşılaşması sonrası yayıncı kuruluşa şu açıklamayı yapmıştı:

"Saha zemini elbette bizi etkiliyor. Biz Galatasaray’ız. Normal olarak, Galatasaray yöneticilerinin bir çözüm bulması lazım. Bizlerin futbol oynadığımızı biliyorlar. Pas vermeyi, pasları ikilemeyi seven insanlarız. Bir çözüm bulmalısın. Hiç durmadan Twitter ve Instagram’da kendini seyretmemek, basında olup bitenlere bakmamak lazım. Gel statla ilgilen. Sahada mücadele eden, oynayan biziz. Dolayısıyla hafta sonu oynayabilmemiz için her şeyi yapmaları ve oynamak için iyi koşulları sağlamaları gerekiyor. Antrenman merkezimiz bile buradan daha iyi. Bu normal mi? Üstelik her gün Florya’da antrenman yapıyoruz ve Florya’daki saha buradakinden daha iyi. Bu normal mi? Bu normal değil."

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