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Galatasaray'dan ayrılan Radamel Falcao konuştu! 'İspanya'da nefes aldım'

#Radamel Falcao#Galatasaray#Vallecano
Galatasaraydan ayrılan Radamel Falcao konuştu İspanyada nefes aldım

Galatasaray'dan sezon başında ayrılarak Rayo Vallecano'nun yolunu tutan Radamel Falcao, İspanya'da konuştu.

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Galatasaray'da yaşadığı sakatlıklar ve maaş sorunu sebebiyle ayrılmak zorunda kalan Radamel Falcao, İspanya'daki günleri hakkında konuştu.

Rayo Vallecano'da 3 maçta 97 dakika süre almasına karşın 3 kez rakip ağları havalandıran Kolombiyalı golcü, İspanya'da tekrar kendisini bulduğunu söyledi.

İşte Radamel Falcao'nun sözleri;

İspanyol futbolu benim karakteristiğimle örtüşüyor, İspanya'da nefes aldım. Bunun yanında benim adaptasyonuma yardımcı olan çok kaliteli oyunculara sahibiz. Teknik ekip de her şeyin iyi olması için işleri kolaylaştırdı. Bu sayede performansım beklenen seviyeye geldi.

HER ŞEYİMİZİ VERMELİYİZ

Savaşmalı, savaşmalı ve savaşmalıyız. Her ikili mücadelede her şeyimizi vermeliyiz. Şu anda takım olarak iyi yoldayız, umarım böyle devam eder.

İHTİYACIMIZ VAR

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Bir forvet için goller öz güven demektir, daha sakin olmanı sağlar. Aynı eforla, bağlanmışlıkla devam etmemiz gerekiyor. Daha fazla galibiyet almak için bunlara ihtiyacımız var. Kazanmanın yolu budur.

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#Radamel Falcao#Galatasaray#Vallecano