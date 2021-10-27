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Galatasaray'dan ayrılan Radamel Falcao, İspanya'da gollerine devam ediyor! Barcelona ve Pique...

#Galatasaray#Falcao#Vallecano
Galatasaraydan ayrılan Radamel Falcao, İspanyada gollerine devam ediyor Barcelona ve Pique...

Galatasaray'dan sezon başında ayrılan ve Rayo Vallecano'nun yolunu tutan Radamel Falcao, İspanya'da şov yapmaya devam ediyor. Kolombiyalı yıldızın, Barcelona karşısında attığı gol maça damga vurdu.

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Spor Arena Dış Haber - La Liga'da Rayo Vallecano ile Barcelona'nın kozlarını paylaştığı mücadelede Radamel Falcao'nun golü çok konuşuldu.

Galatasaray'da yaşadığı sakatlıklar ve yüksek maaşı sebebiyle yolları ayrılan Kolombiyalı yıldız, La Liga'da gollerine devam ediyor.

Galatasaraydan ayrılan Radamel Falcao, İspanyada gollerine devam ediyor Barcelona ve Pique...

PIQUE VE TER STEGEN ÇARESİZ KALDI

Daha önce 3 maçta ağları sarsan Falcao, Barcelona karşısında ise 30. dakikada sahne aldı.

Oscar Trejo'nun derinlemesine yolladığı pasta topla buluşan tecrübeli forvet, Pique'yi etkisiz hale getirdi ve sol ayağıyla yaptığı şık vuruşla topu ağlara gönderdi.

Falcao'nun gol vuruşu ve Gerard Pique'yi rahat bir şekilde geçmesi, sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Galatasaraydan ayrılan Radamel Falcao, İspanyada gollerine devam ediyor Barcelona ve Pique...

Galatasaraydan ayrılan Radamel Falcao, İspanyada gollerine devam ediyor Barcelona ve Pique...

Galatasaraydan ayrılan Radamel Falcao, İspanyada gollerine devam ediyor Barcelona ve Pique...

6 MAÇTA 4 GOL

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Rayo Vallecano'da bu sezon 6 maçta forma giyen 35 yaşındaki oyuncu, Getafe, Athletic Bilbao, Cadiz ve Barcelona'ya karşı gol atma başarısı gösterdi. Falcao, yalnızca Osasuna ve Real Betis maçlarını boş geçti.

SAKATLIKLAR PEŞİNİ BIRAKMADI

Galatasaray'da 43 maçta 20 gol, 3 asistlik performansa ulaşmasına karşın Falcao'nun kaçırdığı maç sayısının çokluğu ve sakatlıklar sebebiyle verdiği istikrarsız görüntü, sarı-kırmızılılardan ayrılmasına yol açmıştı.

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#Galatasaray#Falcao#Vallecano

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