Galatasaray'dan ayrılan Radamel Falcao, İspanya'da gollerine devam ediyor! Barcelona ve Pique...

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Spor Arena Dış Haber - La Liga'da Rayo Vallecano ile Barcelona'nın kozlarını paylaştığı mücadelede Radamel Falcao'nun golü çok konuşuldu.

Galatasaray'da yaşadığı sakatlıklar ve yüksek maaşı sebebiyle yolları ayrılan Kolombiyalı yıldız, La Liga'da gollerine devam ediyor.

PIQUE VE TER STEGEN ÇARESİZ KALDI

Daha önce 3 maçta ağları sarsan Falcao, Barcelona karşısında ise 30. dakikada sahne aldı.

Oscar Trejo'nun derinlemesine yolladığı pasta topla buluşan tecrübeli forvet, Pique'yi etkisiz hale getirdi ve sol ayağıyla yaptığı şık vuruşla topu ağlara gönderdi.

Falcao'nun gol vuruşu ve Gerard Pique'yi rahat bir şekilde geçmesi, sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri oldu.

6 MAÇTA 4 GOL

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Rayo Vallecano'da bu sezon 6 maçta forma giyen 35 yaşındaki oyuncu, Getafe, Athletic Bilbao, Cadiz ve Barcelona'ya karşı gol atma başarısı gösterdi. Falcao, yalnızca Osasuna ve Real Betis maçlarını boş geçti.

SAKATLIKLAR PEŞİNİ BIRAKMADI

Galatasaray'da 43 maçta 20 gol, 3 asistlik performansa ulaşmasına karşın Falcao'nun kaçırdığı maç sayısının çokluğu ve sakatlıklar sebebiyle verdiği istikrarsız görüntü, sarı-kırmızılılardan ayrılmasına yol açmıştı.