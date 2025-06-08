Galatasaray’dan ayrılan Muslera’ya ilk resmi teklif! Transferde 4 aday var

Haberin Devamı

Galatasaray’ın efsane kaptanı Fernando Muslera Süper Lig’de sarı kırmızıların şampiyon olmasının ardından ayrıldığını resmen açıklamıştı.

Gözden Kaçmasın Galatasaray transferde ilk teması kurdu! Muslera yerine dev kaleci Haberi görüntüle

Gözyaşları içerisinde Galatasaray’a veda eden Muslera’nın geleceği merak konusu olurken, Güney Amerika basınında konuya ilişkin önemli bir transfer haberine yer verildi.

4 FARKLI TALİBİ VAR

Aktarılan bilgilere göre Fernando Muslera’nın önünde şu anda dört seçenek bulunuyor.

Muslera'ya ülkesi Uruguay başta olmak üzere, Arjantin Meksika ve Brezilya’dan ilgi var.

Haberin Devamı

İLK TEKLİF YAPILDI

Buna göre Muslera’ya teklif yapan ilk takım, ülkesi Uruguay’ın önemli takımdan Penarol oldu. Haberde, Muslera’nın olası dönüşünün ligde dengeleri değiştirebileceği ifade edildi.

Penarol ile beraber Muslera’ya ilgi duyan bir diğer takımın da, Arjantin kulübü Estudiantes olduğu aktarıldı.

Fernando Muslera'ya gelen diğer tekliflerin Meksika ve Brezilya’dan olduğu yazılırken, teklif yapan kulüplerin hangileri olduğu henüz bilinmediği ifade edildi.