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Galatasaray’dan ayrılan Muslera’ya ilk resmi teklif! Transferde 4 aday var

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#Galatasaray#Muslera#Transfer
Galatasaray’dan ayrılan Muslera’ya ilk resmi teklif Transferde 4 aday var
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2025 11:52

Galatasaray efsanesi Fernando Muslera, yıllar süren Türkiye kariyerini kısa süre önce sonlandırmıştı. Muslera için Güney Amerika basınında yer alan haberde 4 farklı adayın tecrübeli kaleciye ilgi duyduğu ifade edildi.

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Galatasaray’ın efsane kaptanı Fernando Muslera Süper Lig’de sarı kırmızıların şampiyon olmasının ardından ayrıldığını resmen açıklamıştı.

Galatasaray’dan ayrılan Muslera’ya ilk resmi teklif Transferde 4 aday var

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Gözyaşları içerisinde Galatasaray’a veda eden Muslera’nın geleceği merak konusu olurken, Güney Amerika basınında konuya ilişkin önemli bir transfer haberine yer verildi.

Galatasaray’dan ayrılan Muslera’ya ilk resmi teklif Transferde 4 aday var

4 FARKLI TALİBİ VAR

Aktarılan bilgilere göre Fernando Muslera’nın önünde şu anda dört seçenek bulunuyor.

Muslera'ya ülkesi Uruguay başta olmak üzere, Arjantin Meksika ve Brezilya’dan ilgi var.

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Galatasaray’dan ayrılan Muslera’ya ilk resmi teklif Transferde 4 aday var

İLK TEKLİF YAPILDI

Buna göre Muslera’ya teklif yapan ilk takım, ülkesi Uruguay’ın önemli takımdan Penarol oldu. Haberde, Muslera’nın olası dönüşünün ligde dengeleri değiştirebileceği ifade edildi.

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Penarol ile beraber Muslera’ya ilgi duyan bir diğer takımın da, Arjantin kulübü Estudiantes olduğu aktarıldı.

Galatasaray’dan ayrılan Muslera’ya ilk resmi teklif Transferde 4 aday var

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Fernando Muslera'ya gelen diğer tekliflerin Meksika ve Brezilya’dan olduğu yazılırken, teklif yapan kulüplerin hangileri olduğu henüz bilinmediği ifade edildi.

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#Galatasaray#Muslera#Transfer

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