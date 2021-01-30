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GeriFutbol Galatasaray'dan ayrılan Mbaye Diagne için Sam Allardyce'tan açıklama!
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Futbol
Haber Giriş: 30.01.2021 - 13:18 | Son Güncelleme:

Galatasaray'dan ayrılan Mbaye Diagne için Sam Allardyce'tan açıklama!

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Galatasaray'dan ayrılan Mbaye Diagne için Sam Allardyce'tan açıklama!
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West Bromwich Albion'ın teknik direktörü Sam Allardyce, Galatasaray'dan kiraladıkları Mbaye Diagne hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion, Galatasaray'dan Mbaye Diagne'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıklarken teknik direktör Sam Allardyce'dan transfer açıklaması geldi.

Fulham maçı öncesi açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik direktör, şu sözleri kullandı;

''Uzun bir görüşme süreci oldu ve sonunda bize ön alanda daha fazla katkı sağlayabilecek birini bulduk. Premier Lig'de oynama fırsatı her zaman çok çekicidir. Bu fırsatı değerlendirdiği için onu kutladım. Hemen katkı sağlayacağının garantisi yok. Geçmişte başarılı performanslar gösterdi ama yine de ocak ayında Premier Lig'e adapte olmak bir oyuncunun karşılaştığı en büyük görevlerden biridir. Hedefimiz transfer dönemi bitmeden iki oyuncuyu daha kadroya katmak.''

Galatasaraydan ayrılan Mbaye Diagne için Sam Allardycetan açıklama

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