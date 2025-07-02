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Galatasaray’dan ayrılan Kerem Demirbay Eyüpspor’a transfer oldu! Resmi açıklama geldi

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#Kerem Demirbay#Eyüpspor#Transfer
Galatasaray’dan ayrılan Kerem Demirbay Eyüpspor’a transfer oldu Resmi açıklama geldi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2025 13:31

Galatasaray ile yollarını ayıran Kerem Demirbay’ın, Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor’a transfer olduğu resmen açıklandı.

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Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaray ile yollarını ayıran Kerem Demirbay’ı transfer ettiğini duyurdu.

Eyüpspor’un konuya ilişkin açıklaması şu şekilde oldu:

ikas Eyüpspor’a Hoş Geldin Kerem Demirbay!

ikas Eyüpspor’umuz, Kerem Demirbay’ın transferi için kulübü Galatasaray ile anlaşmaya vardı.

Asbaşkanımız Fatih Kulaksız: "Öncelikle Kerem Demirbay transferinin gerçekleşmesinde bizlere kolaylık sağlayan Galatasaray Kulübü’ne ve Sayın Dursun Özbek’e teşekkür ediyoruz. Kerem, hem Almanya’da hem de Türkiye’de önemli kulüplerde forma giymiş, uluslararası tecrübesi yüksek, kaliteli bir oyuncu. Kerem buraya büyük bir istek ve heyecanla geldi. Sahada göstereceği katkı ve tecrübesiyle takımımıza önemli artılar kazandıracağına inanıyoruz. Bu anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum."

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Galatasaray’dan ayrılan Kerem Demirbay Eyüpspor’a transfer oldu Resmi açıklama geldi

Kerem Demirbay: "ikas Eyüpspor’a geldiğim için gerçekten çok mutluyum. Burada olmak benim için yeni bir heyecan ve motivasyon kaynağı. Takım arkadaşlarımla birlikte sahada en iyi performansımı göstermek, kulübümüze ve taraftarlarımıza layık olmak için var gücümle çalışacağım. Hep birlikte güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum."

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#Kerem Demirbay#Eyüpspor#Transfer

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